VIDEO / Dinamov protivnik u EL i dalje ne zna za pobjedu u La Ligi

Elche je nastavio pozitivan niz u povratničkoj sezoni u elitnom razredu španjolskog nogometa svladavši u nedjeljnom dvoboju 7. kola La Lige Celtu Vigo s 2:1 pred svojim navijačima.

Andre Silva je u 18. minuti doveo Elche u vodstvo, ali četiri minute poslije je Borja Iglesias izjednačio na 1:1. Domaćin je u 54. minuti imao novu priliku za vodstvo, ali je Rafa Mir propustio realizirati kazneni udarac. No, u 68. minuti je John Donald pogodio za konačnih 2:1.

Elche je nakon sedam kola s 13 bodova na četvrtom mjestu La Lige i uz Barcelonu je jedina neporažena momčad. S druge strane, Celta je uz Gironu jedina momčad bez pobjede, a s pet remija i dva poraza se nalazi na 16. poziciji.

U prvom dvoboju nedjeljnog programa Sevilla je pobijedila na gostovanju u Madridu domaći Rayo Vallecano s minimalnih 1:0 pogotkom Akora Adamsa u 87. minuti.

Vodeći Real Madrid ima 18 bodova, ali drugoplasirana Barcelona (16 bodova) ima priliku prestići najvećeg suparnika, ako pred svojim navijačima večeras (18.30 sati) svlada Real Sociedad.

Celta gostuje kod Dinama u Maksimiru 6. studenog u 4. kolu ligaške faze Europa lige.