VIDEO / Rayo dominirao cijeli susret, a onda je Sevilla u završnici odnijela pobjedu iz Madrida

Podijeli :

Nogometaši Seville pobijedili su na gostovanju u Madridu domaći Rayo Vallecano s minimalnih 1-0, u prvoj od četiri utakmice nedjeljnog programa sedmog kola španjolske La Lige.

Odlučujući pogodak je pao iz odlično odigranog protunapada gostujuće momčadi u 87. minuti, kad je na ubačaj Carmone loptu u mrežu poslao Akor Adams. To je prvi pogodak nigerijskog napadača u natjecateljskim utakmicama za Sevillu, u koju je stigao u prošlom zimskom prijelaznom roku.

VIDEO / U ludom madridskom derbiju Atletico srušio Real i zadao im prvi poraz! VIDEO / Villarreal drži korak s liderima, Bilbao produbio krizu

Sevilla je trećom pobjedom u ovoj sezoni došla do 10 bodova i popela se na osmo mjesto, dok je Rayo Vallecano koji je dominirao ovim susretom, na 16. poziciji s pet osvojenih bodova.

Vodeći Real Madrid ima 18 bodova, ali drugoplasirana Barcelona (16 bodova) ima priliku prestići najvećeg suparnika, ako pred svojim navijačima večeras (18.30 sati) svlada Real Sociedad.