VIDEO / Mandić za SK: ‘Idemo po sva tri trofeja, ali jedna nas je momčad u Ligi prvaka ostavila bez ideje’

Pred rukometašima četiri njemačka kluba ove je subote polufinale Kupa. Mjesto među najboljim momčadima je izborio i Magdeburg čiju mrežu čuva naš Matej Mandić, a njegov će klub od 18:45 na teren protiv Bergischera. Drugo polufinale u kojem se susreću Lemgo i Fuchse na rasporedu je već od 15:45, a oba susreta pratite na SK 6.

Vratar hrvatske reprezentacije javio nam se putem videopoziva iz Magdeburga te otkrio da je atmosfera u njegovoj momčadi koja se i dalje bori za sva tri naslova (prvenstva, kupa i Lige prvaka) – sjajna.

“Da možemo osvojiti samo jedan trofej, biram onaj Lige prvaka, ali ne bih se žalio ni na jedan od njih. Ako budu sva tri, idemo kući pjevajući na ljeto”, objašnjava Mandić i osvrće se na protivnika:

“Nitko nije očekivao da će Bergischer biti u Final Fouru, ali iznenadili su i šokirali velike momčadi ove sezone te su zasluženo tu. Mi ih ne podcjenjujemo, trener nam ne da da se opustimo i nadam se da ćemo izaći fokusirani da izborimo finale.”

Iako je Magdeburg veliki favorit, drugo je polufinale dosta neizvjesno.

“Vidjet ćemo što će biti. Lemgo ima dobru sezonu iza sebe, neugodna su ekipa, napeto je bilo i prošlog vikenda između njih u ligi. Fuchse je moćna ekipa, predvođena najboljim rukometašem svijeta Mathiasom Gidselom. Ove sezone smo ih pobijedili dva puta pa će biti motiviraniji od nas, ali imamo mi recept za njih.”

Mandiću će se u klubu sljedeće sezone pridružiti i Dominik Kuzmanović. Otkrio nam je i misli li da baš njih dvojica mogu postati veliki golmanski par:

“Ja se nadam da možemo. Drago mi je što dolazi Kuzma, mislim da i on ovdje može puno napredovati. Odlični su ljudi u gradu i navijači, nadam se da ćemo napraviti lijepu priču ovdje u narednim godinama i osvojiti što više trofeja. Čujem se povremeno sa svim suigračima iz reprezentacije, imam njih par s kojima sam stvarno dobar i čujemo se na dnevnoj bazi.”

Rekao je već Matej da je u Njemačkoj teško protiv Fuchsea, a koga je bilo najteže čuvati u Ligi prvaka?

“Najteže je bilo igrati protiv Barcelone kući, nadigrali su nas u svakom segmentu i ostavili potpuno bezidejne. Otišlo im je par igrača i mnogi su govorili da neće biti konkurentni, ali konkuriraju za osvajanje Lige prvaka.”

Dotaknuli smo se i dječačkih snova. Bilo je za očekivati da je htio zaigrati za neki od velikih klubova, ali vratar Hrvatske otkriva:

“Bio mi je uvijek san zaigrati za reprezentaciju, a što se klubova tiče… najveći san je bila prva momčad Izviđača iz Ljubuškog!”

Poslušajte zanimljiv razgovor