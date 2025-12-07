VIDEO / Bizarna greška Beganovića zbog koje je ostao bez postolja u Abu Dhabiju

Podijeli :

Centar automoto svijeta danas je Abu Dhabi, a prije završnice Formule 1, pratili smo i posljednju utrku Formule 2.

Odličan nastup imao je Šveđanin BiH korijena i vozač Hitecha Dino Beganović koji je bio drugi, ali je na kraju zbog bizarne greške ostao bez postolja. Naime, Beganović je dobio pet sekundi kazne zbog ulaska u boks većom brzinom od dozvoljene.

Nakon te kazne Beganović je završio na četvrtom mjestu, dok je pobjednik F2 utrke bio Joshua Duerksen. Drugi je na kraju bio Roman Stanek, a treći je završio Gabriele Mini.

Sve o Formuli 1 u Abu Dhabiju pročitajte OVDJE.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.