UŽIVO OD 14 SATI / Napeti troboj za naslov Formule 1, tko će slaviti u Abu Dhabiju?

Sezona Formule 1 stigla je do kraja, a neizvjesna borba za naslov nastavila se do posljednje utrke sezone. Lando Norris drži vodstvo s 408 bodova, drugi je Max Verstappen s 396, dok je Oscar Piastri na trećem mjestu s 392 boda, a napet rasplet u Abu Dhabiju pratite od 14 sati na Sport Klubu 1!
10:31
Tko će do naslova prvaka?
Uoči napete utrke, pitamo vas kome dajete najveće šanse za ovosezonski naslov. Svoj glas dajte u našoj ANKETI.
10:27
Verstappen najbrži u kvalifikacijama
Četverostruki svjetski prvak Verstappen ostvario je u kvalifikacijama 201 tisućinku bolje vrijeme od vodećeg Norrisa koji će krenuti s druge pozicije, dok će s trećeg mjesta krenuti Australac Piastri.
Napete kvalifikacije koje su u utrci ostavile borce za naslov također smo pratili na Sport Klubu.
10:25
Tko je bio najbrži na treninzima?
Lando Norris bio je najbrži na prvom i drugom slobodnom treningu u Abu Dhabiju, dok ga je Max Verstappen pratio s minimalnim zaostatkom.
Trenutno vodeći u ukupnom poretku Norris na treningu je za dlaku izbjegao sudar. Pogledajte!
10:20
Što kome treba za naslov?
Norris je i dalje u najboljoj situaciji jer mu je za osvajanje titule dovoljno treće mjesto, bez obzira na to što naprave Verstappen i Piastri.
Nizozemac u bolidu Red Bulla ima veće šanse od Piastrija, a detaljnije o scenarijima koji njima odgovaraju čitajte OVDJE.
