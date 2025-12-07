UŽIVO

UŽIVO OD 14 SATI / Napeti troboj za naslov Formule 1, tko će slaviti u Abu Dhabiju?

Automoto 7. pro 202510:47 0 komentara
AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Sezona Formule 1 stigla je do kraja, a neizvjesna borba za naslov nastavila se do posljednje utrke sezone. Lando Norris drži vodstvo s 408 bodova, drugi je Max Verstappen s 396, dok je Oscar Piastri na trećem mjestu s 392 boda, a napet rasplet u Abu Dhabiju pratite od 14 sati na Sport Klubu 1!

10:31

Tko će do naslova prvaka?

Uoči napete utrke, pitamo vas kome dajete najveće šanse za ovosezonski naslov. Svoj glas dajte u našoj ANKETI

AP Photo/Denes Erdos via Guliver

 

10:27

Verstappen najbrži u kvalifikacijama

Četverostruki svjetski prvak Verstappen ostvario je u kvalifikacijama 201 tisućinku bolje vrijeme od vodećeg Norrisa koji će krenuti s druge pozicije, dok će s trećeg mjesta krenuti Australac Piastri.

Napete kvalifikacije koje su u utrci ostavile borce za naslov također smo pratili na Sport Klubu. 

 

 

 

 

10:25

Tko je bio najbrži na treninzima?

Lando Norris bio je najbrži na prvom i drugom slobodnom treningu u Abu Dhabiju, dok ga je Max Verstappen pratio s minimalnim zaostatkom.

Trenutno vodeći u ukupnom poretku Norris na treningu je za dlaku izbjegao sudar. Pogledajte!

 

 

 

10:20

Što kome treba za naslov?

Norris je i dalje u najboljoj situaciji jer mu je za osvajanje titule dovoljno treće mjesto, bez obzira na to što naprave Verstappen i Piastri.

Nizozemac u bolidu Red Bulla ima veće šanse od Piastrija, a detaljnije o scenarijima koji njima odgovaraju čitajte OVDJE

