VIDEO / Šok na šok: Arsenal ekspresno izjednačio nakon velike greške Donnarumme!

Manchester City i Arsenal na Etihadu igraju važan derbi u borbi za naslov Premier lige. Arsenal je u susret ušao kao vodeći s 70 bodova, šest više od Cityja koji ima utakmicu manje. City je poveo u 16. minuti golom Ryana Cherkija, ali Arsenal je uzvratio već minutu kasnije – Kai Havertz je zabio za 1:1 nakon velike pogreške Gianluigija Donnarumme. Pobjeda Arsenala značila bi velik korak prema prvoj tituli nakon 2004., dok bi slavlje Cityja dodatno zakompliciralo završnicu prvenstva.