VIDEO / Priča o legendarnoj fotografiji Messija i Yamala: 19 godina kasnije igraju finale SP-a

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Fotografija na kojoj mladi Lionel Messi kupa bebu Lamina Yamala postala je jedna od najpoznatijih nogometnih fotografija posljednjih godina, a sada je ponovno u središtu pozornosti jer se u finalu Svjetskog prvenstva sastaju Argentina i Španjolska.

Njezin autor Joan Monfort otkrio je kako je fotografija nastala te priznao da u tom trenutku nije mogao ni zamisliti kakvu će simboliku jednog dana imati.

Fotografija je snimljena 2007. godine u sklopu humanitarne akcije koju su organizirali Diario Sport i UNICEF. Nogometaši Barcelone tada su pozirali s djecom i njihovim obiteljima za dobrotvorni kalendar, a sasvim slučajno Messi je bio spojen upravo s obitelji tada nekoliko mjeseci starog Lamina Yamala.

Gotovo dva desetljeća kasnije fotografija je ponovno postala viralna nakon što ju je Yamalov otac objavio na Instagramu uz opis: “Početak dviju legendi”.

Monfort je ispričao kako nije ni znao tko je dijete na fotografiji sve dok ga jednog dana nije nazvao kolega.

“Kolega iz sportskog lista nazvao me u ponoć i pitao: ‘Je li ova fotografija tvoja?’ Rekao sam da jest. Spremao sam se za spavanje. Pitao sam ga tko je beba, a on mi je rekao da je to Lamine Yamal. Viknuo sam: ‘Što?!’ Sutradan su stvari krenule potpuno neočekivanim tijekom”, rekao je Monfort.

Prisjetio se i samog fotografiranja:

“Bilo je teško. Messi je vrlo povučen i sramežljiv čovjek. Imao je 20 godina. Ušao je u svlačionicu i ugledao plastičnu kadicu punu vode s bebom unutra. Bilo je nezgodno. U početku nije ni znao kako držati bebu.”

Na kraju je zaključio da cijela priča djeluje gotovo kao filmski scenarij.

“Zvijezde su se poklopile kada su se Lamine i Messi susreli. Ne tadašnji mladi Messi, već današnji Messi i Yamal, koji izgleda predodređen da postane velika zvijezda. To je igra sudbine u kojoj slučajnost ima ogromnu ulogu. Isto kao i u fotografiji.”

Kada je fotografija nastala, Messi je tek počinjao izgrađivati svoje ime u Barceloni. Danas se smatra jednim od najboljih nogometaša svih vremena, dok je Yamal, sa samo 19 godina, jedan od najvećih talenata svjetskog nogometa.