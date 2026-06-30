VIDEO / Maroko se spasio u 91. minuti pa srušio Nizozemsku boljim izvođenjem penala

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Marokanska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva svladala je u Monterreyu Nizozemsku boljim izvođenjem 11-eraca te će u osmini finala igrati protiv Kanade. Nakon 120 minuta bilo je 1-1 da bi u raspucavanju Maroko slavio s 3-2.

Tijekom susreta gol za Nizozemsku zabio je Cody Gakpo (72), a poravnao je Issa Diop (90+1).

Dvoboj Nizozemske i Maroka označen je kao jedan od šlagera 16-ine finala te je donio izjednačenu igru u kojoj se sretnijom i spretnijom momčadi pokazao afrički predstavnik.

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Iako je Nizozemska imala više loptu u nogama u početku dvoboja, nije niti jednom ozbiljnije zaprijetila Maroku, dok je Maroko sredinom prvog poluvremena stvorio dvije lijepe prilike, ali u oba navrata odlično je reagirao vratar Verbruggen. Nizozemski čuvar mreže je u 20. minuti zaustavio pokušaj glavom El Aynaouija nakon kornera, da bi samo minutu kasnije obranio i pokušaj Hakimija s 20-ak metara.

Maroko je još jednom zaprijetio na samom isteku prvog poluvremena, ali Saibari nije uspio dohvatiti odličan ubačaj Hakimija.

Početkom nastavka Hakimi je još jednom zaprijetio, u 56. minuti je utrčao u kazneni prostor, ali Van de Ven je idealno tempirao klizeći start i otklonio opasnost.

Nizozemska je do prednosti stigla zahvaljujući brzonogim Summervilleu i Gakpu. Summerville je dobio loptu u for, utrčao u kazneni prostor te s tla okruženom dvojicom suparnika proslijedio za Gakpa koji je reagirao brže od Bounoua i Mazraouija i zabio gol. Nizozemski napadač očekivano je emotivno doživio taj gol jer je prije dva dana izgubio nerođeno dijete.

Susret je otišao u produžetak nakon što je visoki marokanski stoper Diop početkom sudačke nadoknade otišao u suparnički kazneni prostor gdje je nadskočio Van Dijka te glavom u mrežu proslijedio ubačaj Talbija.

Nevjerojatno je što je nizozemski vratar Verbruggen obranio Rahimiju u 96. minuti. Marokanski napadač se sjajno oslobodio čuvara i uputio jak udarac s 10-ak metara, ali Verbruggen se raskrilio te i rukom i nogom uspio odbiti loptu u korner.

U ostatku produžetka se igralo vrlo oprezno, kao da su obje momčadi odlučile da će pobjednika odlučiti udarci si bijele točke.

Raspucavanje je donijelo novu veliku dramu, u prve četiri serije po dva igrača sa svake strane nisu pogodila gol, El Aynaoui je promašio, a Hakimi pogodio vratnicu kod Maroka, dok je Kluivert pogodio vratnicu, a Timber promašio kod Nizozemske. U petoj seriji prvi je za Nizozemsku pucao Summerville, a njegov udarac obranio je Bounou, da bi potom Saibari iskoristio priliku da odvede Maroko u osminu finala.

Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.