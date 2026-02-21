VIDEO / Kramarić zabio deseti pogodak sezone, odlučivali su milimetri!

Podijeli :

Andrej Kramarić zabio je za 2:1 vodstvo svog Hoffenheima u gostima kod Kolna. Bio mu je to deseti pogodak sezone, kojeg je pokušao spriječiti domaći vratar na samoj liniji, ali lopta je ipak prešla u gol u 60. minuti.

