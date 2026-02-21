VIDEO / Kramarić zabio deseti pogodak sezone u remiju Hoffenheima, odlučivali su milimetri!

Podijeli :

Köln i Hoffenheim su odigrali uzbudljivu utakmicu koja je završila bez pobjednika 2-2.

Köln je poveo u 15. minuti škaricama Achea, ali je Kabak na samom kraju prvog dijela izjednačio na 1-1.

Nakon točno sat vremena igre Hoffenheim je preokrenuo rezultat. Toure je pogodio gredu, a odbijenu je loptu dočekao Kramarić i glavom pogodio za gostujuće vodstvo. Bio je to deseti ligaški pogodak ove sezone hrvatskog reprezentativca.

Samo tri minute kasnije El Mala je na drugoj strani bio strijelac za 2-2 i iako su gosti do kraja bili bolji završilo je podjelom bodova. Kramarić je zamijenjen u 89. minuti.

