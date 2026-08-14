VIDEO / Galatasaray tek u 90. do boda na otvaranju sezone, novi prvoligaš oduševio u Istanbulu

Branitelj naslova Galatasaray remizirao je 2:2 protiv Arca Çoruma u svojoj prvoj utakmici nove sezone turske Süper Lige.

Prvo poluvrijeme utakmice odigrane na stadionu RAMS Park obilježila je neefikasnost obje momčadi. U prvih 45 minuta nije bilo pogodaka pa se na odmor otišlo s 0:0. Nigerijski napadač Galatasaraya Victor Osimhen postigao je prvi pogodak nove sezone Süper Lige.

U 53. minuti Osimhen je nakon proigravanja Lucasa Torreira utrčao iza obrane i izbjegao vratara Marcosa Felipea, koji je istrčao prema desnoj strani kaznenog prostora. Nigerijac je uspio zadržati loptu na gol-aut liniji te je iz vrlo teškog kuta pogodio mrežu za 1:0.

Momčad u crveno-crnim dresovima brzo se oporavila od primljenog pogotka te je u samo dvije minute preokrenula rezultat. Alexandros Kyziridis u 59. minuti izjednačio je na 1:1, a Jesus Ramirez samo dvije minute kasnije donio je Arca Çorum FK-u vodstvo 2:1.

Kyziridis je ujedno postao prvi igrač koji je dobio crveni karton u novoj sezoni Süper Lige. U 69. minuti, nakon prekršaja nad Yunusom Akgünom na sredini terena, sudac Batuhan Kolak pokazao mu je izravni crveni karton.

Galatasaray je u završnici susreta dodatno pojačao pritisak, a Osimhen je u 90. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici postavio konačnih 2:2.

U sudačkoj nadoknadi više nije bilo pogodaka pa je susret završen podjelom bodova. Tako su obje momčadi novu sezonu započele s po jednim bodom.

VRATAR FELIPE KLJUČNIM OBRANAMA SAČUVAO VODSTVO

Brazilski vratar Çorum FK-a Marcos Felipe s dvije je sjajne obrane pomogao svojoj momčadi zadržati vodstvo od 2:1.

U 64. minuti Galatasaray je snažno pritisnuo, a Leroy Sané je snažno pucao s ruba kaznenog prostora. Felipe se ispružio udesno i uspio odbiti loptu u korner.

U istoj minuti, nakon kornera domaće momčadi, lopta je pala na nogu Abdülkerima Bardakcıja, koji se našao neposredno ispred peterca. Iskusni branič snažno je pucao, no Felipe je ponovno sjajno reagirao i spriječio pogodak.

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