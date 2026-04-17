VIDEO / Fener ispustio pobjedu u samoj završnici, navijači izviždali Edersona nakon greške

Fenerbahče bi mogao skupo platiti kiks u dvoboju s Rizesporom.

Momčad iz Istanbula itekako se namučila da pred svojim navijačima dođe do preokreta. Talisca je iz kaznenog udarca izjednačio u 80. minuti, a Aktürkoğlu u 86. minuti donio Fenerbahçeu vodstvo 2:1. Ipak, sve je palo u vodu u osmoj minuti sudačke nadoknade.

Loša intervencija brazilskog vratara Edersona omogućila jegre Modibou Sagnanu da zabije za izjednačenje i konačnih 2:2. Bivši vratar Manchester Cityja nakon utakmice je izviždan od strane navijača.

Kiks Fenerbahçea mogao bi iskoristiti Galatasaray i ponovno povećati prednost u utrci za naslov.