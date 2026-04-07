VIDEO / Olympiacos lagano do pobjede nad Realom, Hezonja samo solidan

Košarkaši Real Madrida doživjeli su drugi uzastopni poraz u Euroligi, a u 36. kolu ih je u Pireju svladao domaći Olympiakos sa 102-88.

Mario Hezonja je ubacio šest poena, imao dva skoka i jednu asistenciju, ali je promašio svih pet pokušaja za tricu. Trey Lyles je s 22 koša predvodio strijelce Reala, a Eddy Tavares je postigao 15 koševa i imao devet skokova.

U grčkoj momčadi je briljirao Tyler Dorsey s 37 poena, dok je Saša Vezenkov postigao 26 koševa i imao devet skokova.

Olympiakos je ovom pobjedom učvrstio svoju vodeću poziciju s učinkom 24-12. Real je na petom mjestu s 22-14.