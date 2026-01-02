Kahlina za SK: Bilo bi lijepo biti među Vatrenima na SP-u, a mislim da Ivušića jedna stvar najviše boli

Podijeli :

Iza njega je još jedna sjajna sezona. On je Hrvat koji je ponovno pokorio Ameriku svojim obranama. Imao je iza sebe važne utakmice, a nije ostao u lijepom sjećanju ni Lionelu Messiju. U studio Sport Kluba kod naše Ines Švagelj stigao je golman Charlotte FC-ja, Kristijan Kahlina.

Nismo se vidjeli ovdje godinu dana. Brzo je prošla i ta godina. Kakva je sezona iza tebe?

“Pa je. Godinu dana brzo prođe kad si pun utakmica i kad je raspored zgusnut. Imali smo MLS, jedan turnir tamo usred ljeta i sve to brzo prođe. Iza mene je jedna dobra sezona opet. Sezonu prije sam bio najbolji golman MLS-a.

Ove godine je to odnio netko drugi, ali iza sebe sam statistički drugi golman MLS-a, po tim svim golmanskim statistikama. Imali smo jednu rupu tamo usred ljeta gdje smo malo loši rezultate imali koliko momčad i ja osobno. Bile su možda dvije, tri utakmice koje su me odmaknule od te borbe za titulu najboljeg golmana. Ali sve u svemu jako dobra sezona i zadovoljan sam s njom.”

To je bio peti i šesti mjesec. Što se događao tada?

“Prvih devet kola smo igrali stvarno jako dobro. U jednom periodu smo, ja mislim, i bili prvi na ljestvici ili sami vrh, ali u tih prvih devet kola možda smo imali šest domaćih i tri gostujuće utakmice. I nakon toga zbog svjetskog klupskog prvenstva raspored nam nije išao na ruku.

Imali smo u 12 utakmica deset gostovanja. Zadnju domaću, pred ta sva gostovanja smo izgubili 1:0 gdje smo stvarno odigrali dobru utakmicu, ali nismo zabili svoje šanse. Oni su jedne polušanse realizirali i odnijeli tri boda iz Charlottea i onda su krenuli te gostujuće utakmice tri zaredom ili čak pet za redom pa jedna ili dvije domaće, pa opet pet zaredom u gostima i jednostavno kad smo ušli u loš ritam glave su dolje pale i bilo se teško izvući iz toga.

U tih 12 utakmica mislim da smo pobijedili dvije utakmice jednu izjednačeno i ove ostale devet poraza imali što je jako puno. U tom samom trenutku nismo ni razmišljali da li možeš ući u playoff, i dalje smo mi bili visoko zbog dobrog starta, ali nismo ni sami očekivali da možemo napraviti to što smo napravili u tom zadnjem dijelu prvenstva.”

Znači puno je teže igrati tamo gostujuće utakmice, je li to zbog putovanja ili zbog atmosfere?

“Pa osobno, ja mislim kako mi igramo i takva smo momčad da ajde kad igramo doma gosti, doma gosti onda još hvatamo nekako ritam imaš domaće utakmice, ovo nam je bilo na kraju sezona u kojoj smo imali rekordne pobjede doma, rekordan broj pobjeda i u gostima na kraju jer smo taj kraj sezone jako dobro odigrali, ali tu kad su slijedili te utakmice, gostovanje, gostovanje i gostovanje jednostavno nismo uspjeli uhvatiti ritam. I sami znate kad se zareda par gostovanja ako prvo drugo izgubiš jednostavno ideš dalje na ta gostovanja sa ono, možda i sa krivim razmišljanjima, ali cjelokupno kao momčad, neću sad reći individualno. Uvijek sam pozitivan, ali jednostavno osjetiš tu vibru, da nije ona pozitivna kao kad igramo doma.”

Iza Charlottea je povijesna sezona?

“Pa da, i prošle godine smo ušli u taj playoff samo smo sad napravili jedan iskorak da smo završili četvrti u svom istočnom dijelu. Imali smo prednost domaćeg terena jer igra se na tri utakmice. Prvu igraš doma, drugu u gostima ako je 1:1 onda opet igraš tu treću finalnu doma.

Mi smo nažalost pobijedili samo u gostima, a dvije domaće smo protiv New York Cityja koji je dalje prošao i Philadelphiju koja je bila prva na Istoku i meni jedna od glavnih favorita tako da izgubili smo protiv jako dobre momčadi, igrali su u tom trenutku jako dobro isto su ušli u formu pod playoff. Mi smo zakazali i eto jedno novo iskustvo za sljedeću sezonu da napravimo nešto više.”

Rekao si nije ta titula najboljeg golmana MLS-a opet otišla u tvoje ruke, ali rijetko se i događa da dva puta zaredom netko u MLS-u osvoji tu titulu? Kakva je bila konkurencija ove sezone?

“Gledajte, konkurencija je svake sezone i prošle sezone je bila vrhunska. Stvarno imaš neću reći sad dva, tri imaš sedam, osam golmana koji stvarno brane. Čak i neki rezervni golmani koji dođu na par utakmica vidiš da su to kvalitetni golmani. Sad je najveća razlika tko može držati konstantu cijelu sezonu. To sam ja uspio 2024. 34 kola držati jednu razinu koja nije imala pad. Ove godine se to nije desilo, od tih devet poraza dvije, tri utakmice sam i ja pao. Jednostavno netko ima konstantu cijelu sezonu. Od 30 klubova, 30 momčadi biti među tu prva, dva, tri mislim da je to jako, jako dobro. I samim time zato što moj klub nije toliko dominantan. Nismo mi bili sad prvi ili drugi pa ti samim time imaš neke utakmice koje ćeš pobijediti 3 ili 4:0 pa nećeš ni dotaknuti loptu. Moraš ti imati neke obrane da bismo pobijedili utakmicu, da bi održao možda čistu mrežu ili izvukao nešto da izvučemo bod tako da dosta toga je ovisilo o zadnjoj liniji i o golmanu.”

To ti je dobro išlo, 13 utakmica bez primljenog gola, 138 obrana?

“Da, da. Imao sam najviše obrana u ligi što opet ne može netko imat više obrana od mene ako ima jako dobru momčad ispred sebe pa nema toliko… Imao sam više posla, ali nisam samo tu statistički bio dobar nego i u drugim stvarima tako da se pokazuje opet da nije sad da je moja momčad bila toliko loša pa su samo pucali, ja sam branio i puno primio nego jednostavno dobro sam odradio svoj posao, a i ostali golmani tu koji su bili u konkurenciji su stvarno dobro branili.”

Jedan od trenutka koji će Hrvatima vjerojatno ostati u sjećanju kad čuje tvoje ime, Kristijan Kahlina, je obranjena panenka Lionelu Messiju. Kako si znao gdje će pucati Messi? Vjerujem da si ga puno pratio i kroz svoj život.

“Pa da, i kroz svoju karijeru i kad je igrao u Barceloni, ali to jednostavno nema nikakve veze sad sa ovim penalom jer skroz je promijenio način kako puca penale i od kada je došao u Ameriku svakog golmana čeka do kraja. Sad neki golmani odluče da ga čekaju ili da ga pokušaju čekati ili idu unaprijed jer i on opet nije da puca, 80% penala čeka do kraja onih 20% jednostavno odredi gdje će pucati i pukne u malom mrežicu, ali nije promašio nijedan penal dotad. Ja sam odlučio da ću ga čekati do kraja ali ni na kraj pameti mi nije bilo da bi mogu uopće potkopati, ne znam stvarno ni u statistici koliko je puta on potkopao nekog na penalu.

Odlučio sam ga čekati pa makar i on se odlučio puknuti u stranu pa ja ostanem na sredini i tako je izgledalo. Kad se on zaletavao prema lopti izgledalo je kao da će je maznuti u stranu, ali onda je onaj zadnji trenutak usporio i samo je piknuo, ja sam stajao i kad sam vidio loptu da leti prema meni da ću je lagano obraniti još sam se i nasmijao jer jednostavno ono, bilo je oko 35 tisuća ljudi igraš domaću utakmicu 0:0. To nam je bila deveta uzastopna pobjeda u ligi što smo izjednačili rekord Seattlea koji je imao to par godina unazad, tako da ono bila je jako bitna utakmica za nas za playoff, za taj rekord i osobno uvijek kad igraš doma protiv Miami ili Mesija i takvih igrača hoćeš ostaviti što bolji dojam.”

Što ti je prošlo kroz glavu kad si obranio penal Messiju?

“Iskreno ono prvo si presretan normalno zato što je to poseban osjećaj da se baš to tebi desi da se potrefi da obojica isto razmišljate ili slično pa da ispadne ono dobro za mene, a s druge strane opet znam da je to bio neki početak prvog povremena, onda ne možeš se iskreno potpuno veseliti zato što nije kraj utakmice i znaš da ako on odluči može svukud još otići utakmica, može ti još zabiti hattrick i ok ostat će zapisano da si obranio penal, ali izgubiš samu utakmicu koja je tad bila nama jako potrebna nema smisla, nije to taj ugođaj. Ovako obranio si pobijedili smo 3:0 na kraju, imao sam još par obrana drugo poluvrijeme.. Baš jedna lijepa uspomena u mojoj karijeri.”

Nakon tog obranjenog penala njemu i Inter Miamiju je krenulo?

“Pa je, baš utakmicu prije su oni igrali finale tog League’s Cupa što igramo s Meksikancima. Igrali su u Seattleu, izgubili su 3:0 i dolazili su onda nama nakon 3-4 dana i baš sam zbog toga razmišljao da sad će oni upregnuti i moraju krenuti sad ovdje da bi osvojili MLS Cup. Imali su dosta zaostalih utakmica i mogli su još biti prvi da igraju sve domaće utakmice, na kraju mi se to i dogodilo jer su ovi ostali ispali, ali kad smo mi tu pobijedili 3:0 nisu baš izgledali kao da su spremni za osvajanje. I eto nakon toga, u sljedećih 15 utakmica mislim da su imali samo dva poraza i ne znam 12 ili 13 pobjeda. Evo mogu reći iskreno da nije bilo izgurano od strane MLS-a kao što je možda bilo na početku kad su došli. Onda je malo, i suci, i publika i sam MLS ako im može suditi penal, svirat će se penal sad je to bilo ono, baš egal gledao sam sve utakmice njihove i potpuno su zasluženo osvojili uz malo sreće jer su imali isto dosta domaćih utakmica ali potpuno su zasluženo osvojili.”

Želiš reći da je bilo poguranca za Messija i Inter?

“Pa neću reći poguranca, ali to je taj respekt koji svi imaju prema njima i sami suci. Eto, ove godine su dobili dosta kazni. Luiz Suarez je dobio suspenziju usred playoffa, na samoj utakmici nije dobio crveni karton jer nisu to uočili, ali nakon utakmice su ga suspendirali na tri utakmice. Nakon toga uopće nije ni igrao jer su uhvatili jedan ritam sa drugim igračima. Allendeom koji je došao na posudbu iz Celta Vige. On je uhvatio ritam na kraju u tim playoff utakmicama, zabio je osam golova što je rekord ikad i sam Luiz Suarez je na kraju zbog toga izgubio možda svoju poziciju, ali eto, nije prošlo ono, a nećemo ga kazniti, bolje da igraju pa da osvoje nego jednostavno i tu su ga kaznili, kaznili su ga i u finalu protiv Seattle, tog League’s Cupa kad su izgubili 3:0. Isto se nešto desilo na kraju utakmice i čak njih dvojica su dobili suspenziju, on i još netko.

Tako da se malo smirila ta sva euforija kad su ih na početku doveli pa ono. Ovo je treća sezona Messija, tako da ono može se igrati protiv njih, nije sad da ako netko povede, sad će se izgurati ili će se nešto dogoditi da oni pobijede, nego egal je sad suđenje.”

Na početku sezone bi li rekao da će Inter Miami osvojiti MLS?

“Pa normalno oni su favoriti i za sljedeću godinu. Iako su se Jordi Alba i Busquets sad umirovili, opet će oni biti glavni favoriti jer tako stvaraju momčadi i sigurno će dovesti 2-3 pojačanja umjesto njih. De Paul je sad tamo on će vjerojatno se možda prebaciti malo više na tog zadnjeg veznog što je Busquets igrao, za Jordija Albu će naći zamjenu i još će se tu pojačati okolo jer jednostavno oni u zadnjih tih dvije i pol, tri godine baš grade momčad za osvajanje. Da je to lako, nije lako prošle godine su bili prvi u regularnom dijelu prvenstva pa su ispali odmah u prvom kolu playoffa. Ove godine nisu bili prvi u regularnom dijelu, ali su osvojili, bili su treći i osvojili su. Tako da taj playoff daje neku svoju draž da i ako završiš drugi, treći, četvrti, peti, šesti imaš svoju šansu da osvojiš taj MLS Cup i to je nije za njih bitnije nego sama liga od 34 kola.”

Beckham radi pravo to nogometno carstvo?

“Pa je, oni i njegovi ti ljudi. Mislim da on nije tamo sam, ali on je najzvučnije ime, rade jednostavno su odredili takvu politiku da će ulagati u momčad da će dovoditi zvijezde, zvijezde u oke godinama. De Paul je došao, ja mislim da ima 31 ili 32 godine, nije došao sa 38, 39. Messi je opet, njega ne možemo ni mjeriti po godinama nego ono što on je tako da… Dokle god je tamo Messi vjerojatno, a vidjet ćemo što će biti kasnije, tamo će se graditi momčad koja će imat itekako što za reći.

Mislim da je sljedeći cilj njima osvojiti tu CONCACAF Ligu prvaka da mogu otići na klupsko svjetsko prvenstvo, mislim da im je to glavni cilj, ne glavni uz MLS, ali glavni cilj nekako da se prikažu još u Europi i na tom svjetskom klupskom prvenstvu su bili jako dobri došli su do četvrtfinala, pobijedili su Porto i još nekog sad ne znam napamet, ali prikazali su se u jako dobrom svjetlu.”

Koga bi još tu stavio uz Inter Miami, tko je nekako toliko jak bio u Americi ove sezone?

“Pa evo reći ću Seattle je godinama standardno jako jako dobar i oni su igrali svjetsko klupsko prvenstvo protiv Atletico Madrida ja mislim da su izgubili 3:1 tako nešto, ali igrali su egal, dobra je utakmica bila, nije bila to dominacija Atletico Madrida da bi ti rekao ‘a dobro, Atletico Madrida povukao ručno pa je završilo 3:0 ili 3:1”, nego jednostavno, dobra je utakmica bila. Konstantno igraju dobro ove godine su ispali u prvom krugu playoffa od Minnesote, ali konstantno dobra momčad.

Ove godine je bio dobar San Diego, njima je bila prva godina u MLS-u i odigrali su jako dobro tamo su osvojili Zapad došli do finala zapadne konferencije i izgubili doma protiv Vancouvera koji je onda igrao protiv Miamija finale finala.

Philadelphia kod nas, oni su prošle godine imali lošu sezonu, ali prijašnjih godina i evo ove godine opet su bili prvi sa jako malim budžetom to je jedna momčad koja jako malo ulaže u te DP-e, ta tri igrača u koja možeš uložiti nego rade više grupu ljudi, igra dosta mladih igrača, imaju jako dobru akademiju i evo oni su konstantno svake godine ajmo reći top 4.

Cincinnati kod nas je jako dobra momčad. Pašalićev Orlando igrao je jako dobro, prvi dio sezone čak do pred kraj i onda su upali u jednu krizu i nisu se uspjeli izvući jedva su ušli u playoff, mislim da su 9. i završili na kraju pa su išli kod Chicaga i tamo izgubili u pred playoff utakmnici. I tako ima, i normalno sa Zapada ima još par tih momčadi koji su dobre, ali eto najbitnije sam nabrojao ja mislim.”

Znači zanimljiva liga kako god okreneš?

“Pa je, uvijek će se naći 30 momčadi, 30 vlasnika koji iz godinu u godinu malo više ulože, malo manje ali eto, Chicago je ulagao prijašnjih godina, ove prve 3 sezone koji je sam ja bio tamo, ulagao jako puno glavni igrač im je bio Shaqiri koji je imao enormnu plaću, nijednom nisu ušli u playoff. Ove godine su skroz roster promijenili, manje su uložili, pametnije dovodili mlađe igrače koji ono, žele nešto napraviti, ušli su u to razigravanje i onda su ušli u prvo kolo playoffa, ispali od Philadelphije, ali su igrali egal utakmicu i eto, nakon 3 sezone kad si jako pun ulagao nije se ništa dešavalo i onda kad si napravio remont, onda se desila kemija u momčadi i eto napravio neki rezultat što je njima opet, nakon 3 godine ti je sam uspjeh da dođeš do tog playoffa.”

Znači nekada je dobar i taj remont?

“Pa je, to je ono, ovisno kako ulažeš i kako prepoznaš igrača. Nije sve u tome da plati pa ćeš dobiti.”

Ti si pet sezona već u Americi, misliš li da se liga diže?

“Pa svakako, diži se kvaliteta. Zanimljivija je, kompetitivnija je Da, kompetitivnija je na svjetskom klupskom prvenstvu se pokazalo da su to momčadi koje mogu igrati egal utakmice, ne u toj mjeri sa Ligama petica i normalno, brazilska liga je za sebe jaka, stvarno imaju jako dobre momčadi, ali sigurno da se igra ozbiljan nogomet. Igrači sve više dolaze tamo, sve više se raspituju o MLS-u. Ja znam kako sam ja imao razmišljanja kada sam tamo išao 2022. godine. Tko god sad razgovara sa mnom prije nego što tamo, ili ima pregovore ili misli ići tamo, upozoravam ga da nije tako kako se stvara predodžba, pogotovo ovdje u Hrvatskoj, a i u samoj Europi. Mislim čak da da je u Hrvatskoj ono puno više se stvara predodžba da je to bezveze nego što je možda čak i u Premiershipu koji kupuje iz MLS-a, u Championshipu koje kupuje jako puno igrača iz MLS-a, pa čak bi rekao i Španjolska koja je ono, dosta idu i tamo igrači na posudbu i u kontra smjeru, ne znam, evo ovaj Cucho koji igra sad u Betisu konstantno, on je bio jedan od najboljih igrača MLS-a. Špica, igrao je u Kolumbusu došo iz Premiershipa s 23,24 godine ostao je tamo dvije sezone, dvije pol sezone otišao u Betis i sad igra konstantno tamo. Tako da pokazatelj je ono koliko je kompetitivna liga ako si dobar u MLS-u i odeš u Španjolsku i tamo igraš u jednom Betisu konstantno znači da je dobra liga. Nije sad da tamo si bio dominantan, odeš negdje sad ga nema nigdje, samo čeka da se vrati nazad.”

Što kažeš za naše Hrvate u MLS-u, Pašalić se snašao, Musa je tu standardan već?

“Je, Pašalić se odlično snašao, mislim da je napravio odličan izbor za njega jer opet, da otišao u neku drugu momčad koja igra više defanzivno mučio bi se sa dobivanjem lopte, stvaranjem prilika ovako, stvarno kako je taj Orlando igrao i njihov trener kako je imao razmišljanje o nogometu i kako priprema momčad… Dobije loptu na tih 20, 25, 30 metara i onda on krene u onaj svoj slalom. Na početku ga je krenuo sa golovima i jednostavno onda je dobio slobodu da može pucati otkud god hoće, ima pored sebe jako dobre isto igrače i eto odradio je jako dobru sezonu.

Musa već drugu sezonu zaredom, mislim da je prošle sezone imao 16 golova da je zabio, ove godine je zabio 18 isto, on ajmo reći i sam vuče taj Dallas u ušli su ove godine i u playoff. Imali su na početku sezone veliki transfer, došao im je taj Luciano Acosta iz Cincinnatija, MVP 2023. godine ja mislim, strašan igrač, ali eto nešto tamo nije funkcioniralo pa je otišao u Brazil, napravili su transfer. Ali sam Musa je izvukao taj Dallas sa 18 golova i u ušli su u playoff.”

Kad smo kod te Amerike, znamo da je iduće godine Svjetsko prvenstvo, znamo da se Hrvatska plasirala na Svjetsko prvenstvo ajde da prvo prokomentiramo kako si vidio kvalifikacije, vjerujem da si pratio, bilo je lakše nego inače?

“Pa, sad to izgleda lakše nego inače, ali mislim da su dečki odradili odličan posao, u svaku utakmicu se ušlo jako ozbiljno nismo sve utakmice možda odigrali na nekom ekstra nivou, ali su se pobjeđivali utakmice što je najbitnije u nogometu, pogotovo u reprezentaciji gdje nisi svaki dan zajedno, gdje lagano isto tako se desi kriza ili se napravi pompa da mi to moramo pobijediti sa 5 ili 6:0, a danas nikog nije lagano pobijediti. Mislim da je to fantastično bilo odrađeno od svih, od stručnog stožera i igrača. Osvojila se grupa, ‘lagano’ se otišlo na Svjetsko prvenstvo, što je najbitnije i za cijeli hrvatski nogomet jer i od toga živi hrvatski nogomet što će se dobit neki novci od Svjetskog prvenstva i eto svaka čast svima i eto nadam se što boljem rezultatu na Svjetskom prvenstvu.”

Gana, Panama, Engleska kako ti se čini grupa, možemo li proći?

“Iskreno, mislim da mi ćemo to proći jer imamo tu kvalitetu, puno će toga ovisiti od te prve utakmice jer igraš protiv jedne Engleske koja stvarno zadnjih 4,5 godina i više od 2018. radi rezultate na svjetskim i europskim prvenstvima dobra su momčad. Više nije toliki pritisak na njima kao prije kad su prošli grupu pa ispadnu odmah u sljedećoj rundi. To će biti jako bitna utakmica, mislim da će se tu malo usmjeriti jer opet ako Gana dobije Paname u prvom kolu, a mi ne odigramo dobro onda je odmah pritisak ne znam protiv koga igramo drugu utakmicu. ali Gana će biti jedan izazovan protivnik zato što svojim stilom i kako oni igraju kako te sve momčadi afričke igraju, teško je pripremiti našu momčad i sami znamo prije kad smo igrali protiv Senegala ili nekog drugog pobijedili jesmo. ali uvijek je to onako ne znaš kako će ta utakmica krenuti, koji će ritam oni postaviti i imaju par dobrih igrača tako da sigurno da neće biti lako, ali eto i osam trećih prolazi mislim da moramo biti sposobni to proći.”

Ti živiš, igraš nogomet u Americi što očekuje Vatrene u Americi? Od navijača, od ljudi od stadiona, od svega… Kakvo očekuješ da će biti to Svjetsko prvenstvo? Kako će to izgledati?

“Pa da sam nešto drugo čitao sad u zadnjih par tjedana mislio bi da će biti stvarno vrhunski, ali ne znam kako su karte tako otišle u nebesa. Bojim se samo da zbog toga se ne desi to da puno manje ljudi nego što je planiralo putuje u Ameriku jer otići u Ameriku već sad dok sam ja tamo je ono luksuz. Ne čak otići s avionom, ali u hotelu ostati 3 ili 4 noći hraniti se vani pa otići na utakmicu kojoj su sad tako podigli te cijene karata. Tog se najviše bojim, da zbog toga ne budu, neću reći možda poluprazni stadioni, ali jednostavno cijena mora pasti da se to napuni.

Atmosfera će sigurno biti dobra za Hrvatsku. Ima puno Hrvata u Americi, vjerujem da će tu biti i samo Svjetsko prvenstvo na vrhunskoj razini organizacijski evo koliko sam ja vidio ti svi stadioni koji su dolje na jugu, gdje će biti jako vruće su zatvoreni stadioni tako da tu neće biti problema s igračima evo i mi gdje igramo u Dallasu to je jedan od najvećih stadiona prijma 93.000 ljudi, bit će prelijepa atmosfera, vjerujem u to da će se to ispuniti da će jednostavno ono, zdrav razum prevladati da će cijene biti normalne za ljude koji trebaju doći tamo navijati i eto da napravimo što bolje rezultat i to je to.”

Gdje bi za Hrvatsku bila najbolje da igra?

“Pa ne znam sad je već određen Dallas i to, nisam popratio te sljedeće dvije utakmice gdje se igraju, ali bilo gdje čim dođeš malo ovo ja mislim da se u New Yorku igraju i četvrtfinale, polufinale i finala…”

Gdje su najteži uvjeti?

“Pa najteži uvjeti su sigurno u Dallasu. Naprimjer Dallas tad krajem 6., sredina 6. i 7. mjesec to je užas, ali ako si na zatvorenom stadionu koji ima klimu unutra bit će korektno. Toronto će bit korektno po ljeti, isto će biti vruće, ali opet Toronto je puno sjevernije pa će bit čisti zrak. Tamo je dolje vlaga velika u Dallasu i to je najbolje pitat Musu kako je tamo igrati utakmice usred ljeta… Mi smo igrali tamo 2023. godine jedan turnir neki koncerti su bili na našem stadionu i dali su nam taj kao domaći pa smo putovali tamo ovaj svaki put kad bismo igrali domaću utakmicu. Igrali smo tri utakmice u Dallasu, to je bilo ono skratiš zagrijavanje, sve samo da ono i moraš bit pažljiv kad igraš koliko ćeš trčati, kako brzo ćeš izvoditi aut, gol aut, sve ono usporavaš… Jednostavno kad padne sjena, kad padne noć onda je ono, čim nema sunca je za 10°C lakše, ali vlaga nema onog svježeg zraka, nikad da dođe.”

Zato su odredili taj cooling break… Vole li Amerikanci nogomet prate li Amerikanci nogomet? Misliš li da Amerikance zanima Svjetsko prvenstvo? Sigurno ne više nego Superbowl?

“Pa dobro sigurno ne, to je njihov sport i ne možeš ti protiv toga niti će se to ikad moći mjeriti u Americi. Da li ima interesa za nogomet? Ima ga sve više. Praćene su utakmice MLS-a i evo Svjetsko klupsko prvenstvo je bilo napravljeno tako da jednostavno kako će netko doć gledat Porto 3 utakmice ako ne navija za Porto? Amerikanci ako navijaju za koga, navijaju za Manchester United, navijaju za Real, Barcelonu, Arsenal… Znači ove najveće klubove. Oni kad igraju tamo prijateljske utakmice preko ljeta. jednu utakmicu kad igraju bilo gdje, bit će pun stadion. Ali sad Svjetsko kluposko prvenstvo kad igra Porto protiv ne znam koga Fluminensa, prvo ljudi ne mogu doći iz Brazila da bi pratili tri utakmice, nije to Svjetsko prvenstvo pa ćeš ići pratiti svoju reprezentaciju i puno veći broj ljudi prati reprezentaciju nego jedan klub. To je sasvim normalno. I onda evo Svjetsko klupsko prvenstvo se nije pokazalo kao dobro, zato što igraju npr. Porto i Fluminense i na stadionu od 65 tisuća ljudi bude 20 tisuća i izgleda poluprazno. Igra Miami u Atlanti domaću utakmicu, isto bude poluprazno. Meni je normalno jer nemaš jednostavno taj broj navijača i neće Amerikanci ići gledati utakmicu koja ih ne zanima. Sad kad bude SP, pa bude puno navijača, pa oni prate svoju američku reprezentaciju, njihova svaka utakmica je puna zato što imaju oni svoje gledatelje i njihove utakmice će sigurno biti pune Amerikanaca i pratit će to. Ove druge reprezentacije, pa neće oni ići gledati. Možda će ići gledati Španjolsku, ako će imati prilike kupit će kartu i ići će gledati. Ili ono što je u njihovom gradu. Ali, sad da će netko ići samo da putuje, primjer da gleda Porto u Atlanti i da putuje sa Zapada, neće ići, njega to ne zanima.”

Vidjeli smo i tu ceremoniju ždrijeba, očekuješ li da će Amerikanci napraviti show i od ovog SP-a?

“Pa da, sigurno. Bilo je dosta šale i pošalica na račun toga, ali mislim da nije to sad samo pitanje Amerikanaca, mislim da tog sad više ima kad god su ta neka izvlačenja, ali Amerikanci su posebni s time… Sigurno na svim bitnim utakmicama će se produžiti i poluvrijeme da bi se i reklame pustile, sam show prije utakmice će biti. To i mi imamo u MLS utakmicama, gdje god ideš svatko ima neki svoj dio koji odradi. Tu možemo očekivati lijepu ceremoniju, pogotovo za tu prvu utakmicu, a i za sve ostale.”

Nadaš li se da ćeš biti u kadru Vatrenih, da će te Dalić napokon pozvati? U Americi si, blizu ti je…

“Pa je, blizu je, ali mislim da to ne treba biti mjerilo kom je blizu, kom nije. Tako se odvilo da sam otišao u Ameriku, sad će biti SP, još sam se zadržao tu. Bilo bi lijepo biti u krugu tih najboljih igrača, ali imam sad početak svoje sezone gdje moram dobro braniti i onda ako se otvori prilika, super, ako ne bit ću podrška tamo svima. To je moja država i vjerujem u odličan rezultat i da će uživati svi Hrvati koji su u Americi, ja ih znam i u Charlotteu i vjerujem da će neki od njih ići na te utakmice.”

Da prokomentiramo i formu naših vratara, Livaković ne brani u Gironi, Ivušić ozlijeđen i nije se nešto pokazao u Splitu, Kotarski je standardan u Kopenhagenu, Pandur na pretpozivu, Letica…? Kako komentiraš formu naših vratara?

“Trenutna forma sad iskreno i nije toliko bitna, tek imamo tamo u trećem mjesecu neke prijateljske utakmice, ali normalno da izbornik gleda sve to. Pola godine je još do tad, puno tog se može promijeniti. Znamo da je svakom golmanu bitno da brani konstantno, sigurno da Livakoviću nije ugodno sjediti na klupi i da se još nešto odigra i da mora i drugi dio polusezone sjediti na klupi, sigurno da mu ne bi bilo ugodno. Koliko god on ima nešto što je ostavio iza sebe i što je meni drago da je ostao broj 1. Jer opet, bio je na tim svjetskim i europskim prvenstvima, branio je konstantno, ok, sad se dogodilo to da ne braniš zadnjih 7 ili 8 mjeseci. Ali, on ima dovoljan broj utakmica i iskustva iza sebe da nećeš sad mijenjati golmana samo da ga promijeniš. Normalno, on najbolje zna što je dobro za njega, vjerujem da će sad na zimu naći klub gdje će braniti.

Ivušić je po meni povukao jedan potez koji je po meni bio dosta riskantan. Povratak u Hajduk, znaš gdje se vraćaš, u kakvu sredinu… Ja znam kako bih se ja osjećao da sam otišao iz Pafosa i da Pafos uđe u Ligu prvaka. Vjerojatno bih bio tamo prvi golman, bi li ušli u LP to ne znam, ali eto. Mogla se dogoditi situacija da brani Ligu prvaka, sigurno da mu je to negdje bio san kao i svima nama i mislim da njega to najviše boli. Mene boli sa strane zato što mogao je uživati u Pafosu, daleko si od tih svih medija, ovako te svaki tjedan netko kritizira, samo čekaju grešku ili čak ne treba biti ni greška nego evo, ne braniš nešto ekstra pa onda je i to problem… Ali vjerujem da je jak u glavi i da će biti sve u redu. Silić sad brani jako dobro, kakve će trener donijeti odluke to samo on zna. Letica jako dobro brani u Švicarskoj, sad je Ivo Grbić počeo jako dobro braniti, zadnjih 5,6 kola ono što ja pratim. Pandur brani jako dobro u Championshipu pod Jakirovićem, stvarno ima odlične rezultate i on sam individualno jako dobro brani. Kotarski brani Ligu prvaka, jedini koji brani u LP, i je, dešavaju se kiksevi, ali nije lako, brani u momčadi koja nije sami vrh europskog nogometa i ne možeš ulaziti u utakmicu s tim da misliš pobijedit ćemo 2:0, ja trebam nešto malo braniti. Imat ćeš jako puno posla i izazova, u tim izazovima se događaju i greške. Netko će ti pričati da si loš, pa dođeš u prvenstvo pa je i tamo teška utakmica kad izgubiš 3:0 negdje na gostovanju, ali da nema te LP onda bi ti išao iz tjedna u tjedan i hvatao formu. On tamo konstantno brani, branit će i dalje, uveo ih je u Ligu prvaka, imao je par dobrih utakmica prije toga. Normalno, uvijek moraš imati podršku momčadi. Ako nemaš podršku stožera i to, moguće je da te od svuda maknu. Maknuli su i Ronalda iz Manchester Uniteda, zašto ne bi mogli maknuti mene ili nekog trećeg nakon godinu, dvije u nekom klubu. Ili to što si uveo nekog u LP nekima to nije ni bitno, bitno je dva mjeseca, a onda je već druga priča.”

Ako nećeš biti na popisu Vatrenih hoćeš li pogledati koju utakmicu uživo?

“Vidjet ću kad dođem u Ameriku, imam tamo dosta poznanstva tamo pa da vidim koliko te karte koštaju i da vidim kakve su mogućnosti, koliko ćemo imati slobodno, ako neću biti na tom užem popisu, što je jako teško, onda ćemo dobiti nešto slobodno od kluba. Vidjet ću gdje ću biti s obitelji i daj Bože da mi se pruži prilika pa da odem na utakmicu.”

Božićni su i novogodišnji blagdani, koja je tvoja novogodišnja želja?

“Prvenstvena mi je želja da budem zdrav, za ovo ostalo ću se ja pobrinuti.”