Srbija lakoćom porazila Francusku i zadržala korak s Mađarima u glavnoj fazi Europskog prvenstva

U posljednjoj utakmici prvog dana glavne faze na Europskom prvenstvu u vaterpolu Srbija je ugostila reprezentaciju Francuske. U tom dvoboju su osjetni favoriti bili domaćini, a taj status su i opravdali velikom pobjedom od 14:10.

Ni u jednom trenutku nije se vidjelo da Srbija ima problema. Već nakon prvih osam minuta srpska prednost je bila +2 da bi do kraja prvog poluvremena to vodstvo naraslo i na +5 (9:4).

Francuzi su bili nešto konkurentniji u drugom poluvremenu pa su u posljednjoj četvrtini uspjeli napraviti i mini seriju od 2:0. Nije to ugrozilo Srbiju koja je tada svejedno imala prednost od 12:8. Delfini su na kraju rutinski priveli susret kraju te su s 14:10 došli do novih bodova na Europskom prvenstvu.

Ovim slavljem Srbija je sada na osam bodova te su trenutačno na drugom mjestu svoje skupine u glavnoj fazi. Ispred njih se nalaze Mađari s devet dok su treći Španjolci sa šest. U sljedećem kolu Srbi igraju najvažniju utakmicu skupine jer ih čeka vodeća Mađarska. Španjolci će u nedjelju pak igrati protiv Francuza, a sudeći po ovom Europskom prvenstvu, branitelji naslova tamo već mogu upisati bodove.

U subotu se nastavlja Europsko prvenstvo, a u beogradski bazen ponovno će uroniti Barakude. Hrvatska vaterpolska reprezentacija svoj nastup u glavnoj fazi otvara protiv reprezentacije Rumunjske. Kako bi izabranici Ivice Tucka izborili polufinale, trebaju im sve pobjede.

Protiv Turske i Rumunjske se ta slavlja i očekuju, a onda ih u posljednjoj utakmici skupine očekuju Italija koja je dosad skupila sve pobjede, kao i Grčka koja je nakon drame u prvoj fazi natjecanja svladala Hrvatsku s 11:10.