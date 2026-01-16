Promijenjen je termin utakmice Barakuda, evo zašto je to sjajna vijest za hrvatske navijače

Podijeli :

REUTERS/Evgenia Novozhenina via Guliver Image

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u subotu će protiv Rumunjske otvoriti nastup u drugom krugu natjecanja.

U početku je postojala mogućnost da se ta utakmica vremenski poklopi s ogledom Hrvatske i Gruzije na početku Europskog prvenstva u rukometu, koji je zakazan za 18 sati, što bi predstavljalo velik problem za navijače.

Takav scenarij ipak je izbjegnut. Hrvatska radiotelevizija dogovorila je s organizatorima vaterpolskog Europskog prvenstva u Beogradu pomicanje termina, pa će susret Hrvatske i Rumunjske započeti u 20:30 sati.

Na taj način izbjegnuto je preklapanje nastupa dviju hrvatskih reprezentacija, a navijači će u subotu navečer moći bez poteškoća pratiti obje utakmice – prvo rukometnu, a potom i vaterpolsku.

Hrvatska rukometna reprezentacija tako otvara natjecanje u subotu u 18 sati protiv Gruzije, dok će vaterpolisti od 20:30 igrati prvu utakmicu druge faze protiv Rumunjske.