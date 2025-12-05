Kustić: Zadovoljni smo, o Engleskoj sve znamo. HNS će osigurati igračima najbolje uvjete

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Nakon ždrijeba Svjetskog prvenstva oglasio se i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

“Prije svega, velika je stvar da smo u SAD-u na ždrijebu skupina Svjetskog prvenstva. Ovo je uistinu nešto posebno, vidjeli ste i sami koliko se puta Hrvatska pojavila u videima najava, uz naše navijače i hrvatsku zastavu. Sve u svemu, bila je to velika promocija Hrvatske”, izjavio je Marijan Kustić nakon ždrijeba u Washingtonu.

Hrvatska je smještena u skupinu L s Engleskom, Ganom i Panamom. Moglo je bolje, ali i nešto lošije. U svakom slučaju, izazovna skupina.

“Moglo je biti bolje i gore, ali možemo biti zadovoljni. O Engleskoj sve znamo, a što se tiče Paname i Gane, izbornik Dalić i njegovi suradnici sigurno će napraviti kvalitetnu analizu i pripremu, a Hrvatski nogometni savez omogućit će igračima najbolje moguće uvjete. Naši će ljudi odmah prionuti poslu i tražiti najkvalitetnije rješenje za bazni kamp“, izjavio je Kustić.