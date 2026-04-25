VIDEO / Jedna od najboljih na svijetu predala meč i u suzama napustila Madrid

Četvrta tenisačica svijeta i višestruka Grand Slam pobjednica Iga Swiatek napustila je teren u Madridu u suzama nakon što je zbog bolesti morala predati meč šesnaestine finala Amerikanki Lin Zhu u trećem setu.

Lin Zhu je dobila prvi set 7:6, dok je Swiatek uzvratila u drugom 6:2.

No početkom odlučujućeg seta Poljakinja je zatražila liječničku pomoć. Nakratko se vratila na teren, ali nije mogla nastaviti pa je predala meč nakon tri izgubljena gema u trećem setu.

Treće kolo tako je najranija faza u kojoj je Swiatek ikada završila nastup u Madridu.

