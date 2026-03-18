VIDEO / Nuggetsi slavili, ali Jokić ovako lošu utakmicu ne pamti već dvije godine

Podijeli :

Denver Nuggetsi slavili su 124:96 protiv Philadephia 76ersa, no utakmicu po dobrome ovog puta neće pamtiti Nikola Jokić.

Srpski je centar utakmicu završio s učinkom od osam poena, sedam skokova, 14 asistencija i pet izgubljenih lopti za nepunih 25 minuta provedenih u igri. Za tricu je gađao 0/1, za dvicu 4/6, a na crti slobodnih bacanja nije se ni pojavio. Izuzev asistencija, podbacio je u svim ovosezonskim prosjecima te po prvi put u ovoj natjecateljskoj godini NBA lige nije ubacio dvoznamenkast broj koševa.

Osim toga, ovo je najmanje poena što je ubacio u zadnje dvije godine. Posljednji put kada je u NBA utakmici ostao na jednoznamenkastom broju poena bilo je početkom siječnja 2024., u susretu Denvera protiv Detroit Pistonsa. Jokić je tada za 25 minuta na parketu uputio svega tri šuta te utakmicu završio s četiri poena, sedam skokova i 16 asistencija.