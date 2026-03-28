Vekić prošla prvo kolo kvalifikacija u Charlestonu

Podijeli :

xEibner-Pressefoto UlrichxScherbaumx via Guliver

Donna Vekić uspješno je prošla 1. kolo kvalifikacija na zemljanom WTA turniru u američkom Charlestonu svladavši Amerikanku Sachiu Vickery sa 6-2, 6-2.

Vekić (WTA-117) se bez većih teškoća obračunala s Vickery, 703. tenisačicom svijeta, koja se zbog svog atraktivnog izgleda više bavi drugim stvarima, a ne tenisom.

Osječanka je meč završila za 80 minuta, a spasila je svih osam break-lopti Amerikanke. Bio je ovo njihov drugi meč, a Vickery je slavila u prvom, na US Openu 2023.

Za plasman u glavni turnir Vekić će se boriti s boljom iz dvoboja Španjolke Zadoinov i Gruzijke Gorgodze.