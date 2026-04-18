Wimbledonskoj pobjednici prijeti suspenzija zbog odbijanja dopinškog testa, iznijela je svoju stranu priče

AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

Osvajačici Wimbledona iz 2023. godine, Marketi Vondroušovoj, prijeti četverogodišnja suspenzija zbog odbijanja dopinške kontrole.

Vondroušova (46. igračica svijeta) se obratila javnosti putem Instagrama kako bi objasnila svoju stranu priče.

“Kontrolori su mi došli na vrata usred noći. Uopće se nisu predstavili prema propisima i nisam ih pustila da uđu. Posljednjih mjeseci živim u velikom stresu zbog raznih prijetnji koje dobivam preko društvenih mreža.”

Incident se navodno dogodio u prosincu prošle godine, nakon čega je Čehinja odigrala samo turnir u Adelaideu. Za sada je prijavljena za Masters u Madridu koji počinje sljedećeg tjedna, a prije tjedan dana igrala je i u Billie Jean King Cupu za Češku, ali u parovima.

“Već dugo vremena borim se s raznim mentalnim problemima. Nije mi lako pričati o njima, ali želim da sve bude jasno. Nevolje s ozljedama, stalni pritisak, nedostatak sna… Sve me to iscrpljuje i dovodi u slabo psihološko stanje. Jednostavno, previše sam se potrošila mentalno a da ni sama nisam bila svjesna”, pojašnjava Vondroušova.

“Godine poruka mržnje i prijetnji na društvenim mrežama utjecale su na moj osjećaj sigurnosti u vlastitom domu. Kada mi je netko zazvonio na vrata u ranim jutarnjim satima, ne predstavivši se na pravi način, prema protokolu, reagirala sam kao preplašena osoba. Jedina mi je želja bila osjećati se sigurno, a ne nešto izbjeći.”

Ima i potvrdu psihologa.

“Stručnjaci su potvrdili da je moja prosudba bila zamagljena i da nisam mogla racionalno procijeniti situaciju.”

Međutim, ishod cijele situacije i dalje je neizvjestan jer Agencija za borbu za integritet tenisa tvrdi drukčije:

“Privodimo kraju istragu i tenisačica je optužena da je odbila podvrgnuti se testiranju.”

