Wawrinka na pragu rušenja Karlovićevog rekorda

JBAutissier Panoramic via Guliver Image

Stan Wawrinka se u subotu plasirao u finale Challengera koji se igra u francuskom Rennesu. U polufinalu je porazio Nijemca Patricka Zahraja s 2-0 u setovima te se tako plasirao u finale Challengera s 40 godina i pet mjeseci.

Pobjedom od 7:6(3), 6:2 postao je drugi najstariji tenisač u povijesti koji se plasirao u finale na Challenger razini. Jedini stariji od njega je bio Ivo Karlović koji se 2019. godine plasirao u finale Houstona. Tada je izgubio te je propustio srušiti rekord koji je postavio s 39 godina i sedam mjeseci u kanadskom Calgaryju.

Tako će Wawrinka u nedjelju protiv Huga Gastona loviti povijest. U slučaju pobjede srušit će Karlovića s trona i postat će najstariji osvajač Challengera u povijesti.