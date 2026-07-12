VIDEO / Tim Čilić osvojio Gem Set Hrvatska: Lovren i Sinković donijeli pobjedu zlatnim poenom

Karlovac je ugostio još jedno izdanje velikog sportskog i humanitarnog spektakla Gem Set Hrvatska, a nakon brojnih uzbuđenja pobjedu je odnio Tim Čilić.
Na Vunskom polju okupili su se brojni olimpijci, svjetski i europski medaljaši te bivši i aktualni hrvatski reprezentativci koji su kroz jedinstveni turnir spojili vrhunski sport, zabavu i humanitarnu misiju Zaklade Marin Čilić.
Četvrto izdanje turnira, održano u sklopu Karlovačkih ljetnih dana, ponudilo je sjajnu atmosferu i neizvjesne dvoboje, a titula je pripala Timu Čilić. Za pobjedničku momčad nastupili su Marin Čilić, Valent Sinković, Karlo Matković, Zrinka Ljutić i Dejan Lovren.
U uzbudljivom finalu Timm Čilić slavio je protiv Tima Gojo, za koji su igrali Borna Gojo, Mateo Maraš, Doris Bačić i Jerko Leko. Pobjednik je odlučen tek u završnici, a ključni trenutak donio je zlatni poen u kojem su Dejan Lovren i Valent Sinković bili bolji od Jerka Leke i Matea Maraša.
Osim sportskog spektakla, turnir je imao i snažnu humanitarnu poruku jer je kroz obnovu i revitalizaciju sportskog prostora ostavio trajnu vrijednost lokalnoj zajednici i građanima Karlovca.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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