VIDEO / Mektić uspješno krenuo u obranu naslova u Šangaju

Podijeli :

Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek plasirali su se u drugo kolo ATP Masters 1000 turnira u Šangaju. Nekoć najbolji igrači parova u svijetu porazili su Austrijanca Alexandera Erlera i Amerikanca Roberta Gallowaya 7:5, 6:4, a u sljedećoj će rundi igrati protiv američke kombinacije Harrison/King. Mektić je lani osvojio Šangaj s Nizozemcem Wesleyjem Koolhofom koji se u međuvremenu umirovio.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.