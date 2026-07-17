Uvertira za finale SP-a u Umagu: Španjolac porazio sina legendarnog argentinskog nogometaša

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Kacper Staniec NEWSPIX.PL via Guliver

Španjolska i Argentina već su odmjerile snage uoči nedjeljnog finala Svjetskog prvenstva, ali na teniskim terenima u Umagu. U polufinalu Plava Laguna Croatia Opena uspješniji je bio 21-godišnji Španjolac Daniel Mérida, koji je sa 6:4, 6:2 svladao Argentinca Romána Andrésa Burruchagu i izborio drugo ATP finale u karijeri.

Trenutačno 82. tenisač svijeta do novog je velikog uspjeha stigao već na svom sedmom nastupu na ATP Touru. Prvo finale igrao je početkom travnja u Bukureštu, gdje je do glavnog ždrijeba morao kroz kvalifikacije. U međuvremenu je napravio velik iskorak na ATP ljestvici, a nakon rezultata u Umagu očekuje ga novi značajan napredak.

“Da, ovdje se osjećam bolje nego u Bukureštu. Moja je igra na višoj razini. Ovdje nisam morao igrati kvalifikacije kao u Bukureštu, a to mi je velika pomoć u fizičkom i mentalnom smislu”, rekao je Mérida, koji je do finala stigao bez izgubljenog seta.

Španjolac je istaknuo kako mu uvjeti u Umagu savršeno odgovaraju.

“Odlično se osjećam ovdje. Odgovaraju mi vrijeme i tereni. Igram odlično cijeli tjedan, a tako se i osjećam na terenu.”

Otkrio je i zašto je ovoga tjedna odabrao upravo Umag, iako su se paralelno igrali ATP turniri u Båstadu i Gstaadu.

“Gledao sam mnoge Alcarazove mečeve iz Umaga. Kad sam odlučivao na kojem ću od ta tri turnira igrati ovaj tjedan, presudilo je i to što sam gledao Alcarazove mečeve na ovom terenu. Pokazalo se da sam donio dobru odluku.”

Ulaskom u finale Mérida se našao u odabranom društvu. Postao je treći najmlađi finalist Croatia Opena u ovom desetljeću, iza samo Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera.

“To je nešto posebno za mene. To su dvojica najboljih tenisača na svijetu i, naravno, sada se ne mogu uspoređivati s njima. Međutim, ako se u tenisu nađeš u istoj rečenici s njima, onda znaš da nešto dobro radiš.”

Protiv Burruchage od početka je nametnuo visok ritam i poveo 4:1. Argentinac se uspio vratiti na 4:4 nakon nekoliko pogrešaka agresivno raspoloženog Španjolca, no Mérida je završnicu prvog seta odigrao bez pogreške. U drugoj dionici ponovno je rano stekao veliku prednost i ovaj put nije dopustio suparniku povratak.

“To je moj način igre. Znam da s takvim pristupom dolazi i mnogo pogrešaka, ali i mnogo winnera. Zato moram biti spreman na to da će ponekad biti više pogrešaka. Ipak, moram nastaviti ići po winnere.”

Na putu do finala samo ga je Tomás Martín Etcheverry uspio ozbiljnije namučiti, no ni tada nije izgubio set.

“Mislim da sam i taj meč odigrao jako dobro, ali je i suparnik bio odličan. Zadovoljan sam razinom igre tijekom cijelog tjedna. Svi su mečevi bili gotovo savršeni.”

U Umag je stigao bez trenera, pa mu društvo pravi djevojka.

“Obično je i trener sa mnom, ali ovaj je tjedan odlučio otići na odmor. Dobro je izabrao, haha. Djevojka mi mnogo pomaže, a uz trenera mi je najveća podrška.”

Na kraju konferencije razgovor se, očekivano, prebacio na nogomet i nedjeljno finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine. Nakon što je na terenu pobijedio Argentinca, Mérida je dao i svoju prognozu.

“Nadam se da ćemo osvojiti naslov. Bit će to zabavna utakmica za gledanje. Nadam se pobjedi 2:1 i pogocima Laminea i Oyarzabala za Španjolsku, a neka za Argentinu zabije Messi.”

U subotnjem finalu Croatia Opena Mérida će igrati protiv pobjednika dvoboja između Damira Džumhura i Alexa Molčana.

Njegov polufinalni suparnik Román Andrés Burruchaga sin je legendarnog Jorgea Burruchage, strijelca pobjedničkog pogotka za Argentinu u finalu Svjetskog prvenstva 1986. protiv Zapadne Njemačke.