Sabalenka i Anisimova preokretima izborile međusobni okršaj u finalu US Opena

Bjeloruskinja Arina Sabalenka, prva igračica svijeta i braniteljica naslova, te Amerikanka Amanda Anisimova, osma nositeljica, igrat će u finalu US Opena. Do završnice su stigle nakon preokreta u polufinalnim mečevima.
Sabalenka je izgubila prvi set protiv Jessice Pegule (6:4), ali je potom slavila s 6:3 i 6:4.
Anisimova je također gubila od Naomi Osake, koja je dobila prvi set u tie-breaku. Amerikanka je izjednačila na isti način, a u odlučujućem setu rano napravila break i privela meč kraju sa 6:3.
U međusobnim dvobojima Anisimova vodi 6:3. Ove godine igrale su dvaput. Sabalenka je bila bolja na Roland Garrosu, a Amerikanka u polufinalu Wimbledona.
