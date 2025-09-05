Sabalenka i Anisimova preokretima izborile međusobni okršaj u finalu US Opena

Sabalenka je izgubila prvi set protiv Jessice Pegule (6:4), ali je potom slavila s 6:3 i 6:4.

Sinner dominantno do polufinala US Opena Hrvatska više nema predstavnika na US Openu: Mektić ispao u četvrtfinalu

Anisimova je također gubila od Naomi Osake, koja je dobila prvi set u tie-breaku. Amerikanka je izjednačila na isti način, a u odlučujućem setu rano napravila break i privela meč kraju sa 6:3.

U međusobnim dvobojima Anisimova vodi 6:3. Ove godine igrale su dvaput. Sabalenka je bila bolja na Roland Garrosu, a Amerikanka u polufinalu Wimbledona.