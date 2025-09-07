Finale US Opena odgođeno za pola sata, evo i zašto

Povijesno finale između Sinnera i Alcaraza, odgođeno je za 30 minuta.
Finale US Opena između Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza pomaknuto je na 14:30 sati (20:30 prema centralno-europskoj vremenskoj zoni) s prvotno predviđenog početka u 14:00 (20:00) zbog sigurnosnih mjera.
„Zbog sigurnosnih mjera koje su na snazi, i kako bismo osigurali da navijači imaju dodatno vrijeme za dolazak na svoja mjesta, pomaknuli smo početak današnjeg meča na 14:30 po istočnoameričkom vremenu“, objavio je turnir na društvenim mrežama.
Prema izvještajima američkih medija, uzrok pojačavanja sigurnosnih mjera je najavljeni dolazak predsjednika Donalda Trumpa na stadion Arthura Ashea.
Sinner i Alcaraz sastaju se u trećem uzastopnom finalu Grand Slama. Oni su prvi par koji se u Open eri (od 1968.) susreo u trima finalima muškog pojedinačnog Grand Slama u jednoj sezoni.
Alcaraz je u finalu Roland Garrosa spasio tri meč-lopte i osvojio naslov, prije nego što se Sinner revanširao osvajanjem Wimbledona. Alcaraz vodi u njihovim međusobnim dvobojima s 9-5.
