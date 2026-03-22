U Splitu počinje Challenger nazvan po tragično preminuloj novinarki Mili Moralić: Turnir otvaraju Poljičak i Ivaniševićev sin

Goran Sebelic / CROPIX via Guliver Images

U subotu navečer održan je ždrijeb za ATP Challenger iz serije 50 koji će se od ponedjeljka do nedjelje igrati u Splitu.

U kvalifikacijama za turnir Hrvatska ima tek jednog predstavniku, nerangiranog Luku Ereša koji u prvom kolu igra protiv Gerarda Campane Leeja. Ipak, u glavnom ždrijebu turnira Hrvatska ima petero predstavnika.

Prvi nositelj Matej Dodig igrat će protiv Amerikanca Christiana Langma, Duje Ajduković igrat će protiv jednog od kvalifikanata, Josip Šimundža snage će odmjeriti s Bjelokošćaninom Eliakimom Coulibalyjem dok će svu pažnju na sebe preuzeti hrvatski derbi između Milija Poljička i Emanuela Ivaniševića, sina legendarnog Gorana.

Oni su već igrali prije dva tjedna na prvom turniru Istarske Rivijere u Poreču. Tada je Poljičak na putu do naslova lakoćom, sa 6:2, 6:3, slavio protiv 18-godišnjeg Ivaniševića koji bi ubrzo treba krenuti na Sveučilište u Wake Forestu gdje je svoj teniski put prošao i Splićanin Borna Gojo.

Challenger turnir u Splitu inače je nazvan “Memorijal Mile Moralić” po tragično preminuloj novinarki N1.

Mila Moralić je bila dobitnica nagrade Hrvatskog novinarskog društva „Marija Jurić Zagorka“ 2025. godine za televizijsko novinarstvo. Dobitnica je i prestižne Fulbright stipendije u okviru H. Humphrey programa na Walter Cronkite School of Journalism u Sjedinjenim Američkim Državama. Ondje je, pod mentorstvom uglednih urednika, među kojima i onih iz Washington Posta i Boston Globea, produbljivala znanja o suvremenim izazovima, ali i trajnim postulatima pravog novinarstva.