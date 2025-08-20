Tsitsipasu ne ide nakon raskida s Ivaniševićem: Grk zapeo na prvoj prepreci u SAD-u

Podijeli :

via Guliver

Stefanos Tsitsipas je nakon kratke suradnje s Goranom Ivaniševićem ponovno za trenera uzeo svog oca Apostolosa nadajući se kako će se vratiti na pravi put. Međutim, ni taj potez mu nije pomogao jer je u drugom kolu Winston-Salema izgubio od Kineza Bua Yunchaoketea s 2-0 u setovima.

Kineski tenisač je u oba seta bio bolji tenisač te je čak pet puta oduzimao servisu Grku koji je do break uspio doći tek dvaput.

Tsitsipas nakon razlaza s Ivaniševićem nahvalio oca: ‘Mnogo mu dugujem, sve bi učinio za mene’ Tsitsipas upisao poraz u prvom meču bez Ivaniševića

Tako je Bu sa 6:3, 6:2 bio bolji od Tsitsipasa te je nastavio loš niz nekada trećeg tenisača svijeta. Tsitsipas je nakon Hallea u lipnju upisao tek jednu službenu pobjedu, u Cincinnatiju, a posljednji put kada je povezao dvije pobjede bilo je u Barceloni kada je zbog ozljede morao predati meč četvrtfinala.

Pred US Open je Grk 28. tenisač svijeta, ali s ovakvom formom može očekivati još veći pad na ATP ljestvici.