Tsitsipas dao otkaz Ivaniševiću, ali onda ipak poslušao njegov savjet

AP Photo/Mark Baker via Guliver Images

Grk Stefanos Tsitsipas i Goran Ivanišević prekinuli su suradnju nakon samo dva i pol mjeseca.

Još tijekom zajedničke suradnje, Ivanišević je javno iznio kritike na račun Tsitsipasove igre. Učinio je to u emisiji Sport Kluba.

Kasnije je Ivanišević za HRT objasnio što je htio reći te dodao da Tsitsipasa može trenirati jedino otac:

“Jučer smo se čuli, da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugome, on je odlučio ponovno pokušati s tatom, ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim, jedina osoba koja može njega trenirati, jest njegov tata. S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je obiteljski projekt. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gdje jest. I jučer sam mu rekao da se ništa neće promijeniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži.”

I tako se karijera grčkog tenisača i nastavlja. Na svom je Instagramu objavio da će mu otac Apostolos ponovno biti glavni trener.