Trener Emme Raducanu nakon užasavajućeg incidenta: ‘Kad ga je vidjela u publici neki dan u Dubaiju, jednostavno se slomila’

Britanska tenisačica Emma Raducanu nedavno je doživjela uznemirujući incident tijekom svog meča na Dubai Duty Free Tennis Championships.

Tijekom susreta protiv Karoline Muchove, Raducanu je primijetila muškarca u publici koji je prethodno pokazivao opsesivno ponašanje prema njoj, što ju je dovelo do suza i kratkog prekida meča. Muškarac je ubrzo uklonjen iz gledališta, a WTA je potvrdila da mu je zabranjen pristup budućim događajima. Unatoč ovom incidentu, Raducanu je nastavila meč, ali je na kraju izgubila rezultatom 7-6, 6-4.

Emma Raducanu nedavno je ponovno angažirala svog bivšeg trenera, Romana Kelečića, za turnir u Abu Dhabiju, nakon što je njezin dosadašnji trener, Nick Cavaday, odstupio zbog zdravstvenih razloga. Kelečić, porijeklom iz Novog Zagreba, surađivao je s Raducanu tijekom njezinih juniorskih dana, od njezine 14. do 16. godine, i smatra se jednim od ključnih osoba zaslužnih za njezin senzacionalni uspjeh na US Openu 2021. godine. Za Germanijak se osvrnuo na ovaj užasan incident.

VIDEO / Raducanu vidjela čovjeka kojeg se prepala, sakrila se iza sutkinje i zaplakala

“Morate znati da je Emma, iako je trenutno 56. na listi, jedna od najpopularnijih tenisačica na svijetu. Gdje god se pojavi izaziva veliki interes, ljudi je obožavaju, osiguranje oko nje mora biti mnogo jače nego oko ostalih igračica. Nažalost, to ponekad dovodi do neugodnih i opasnih situacija. Ova priča s čovjekom iz publike u Dubaiju, počela je još u Abu Dhabiju. Emma je navečer odlučila sama otići u jedan restoran, koji je u sklopu teniskog centra.

Baš slučajno, kao za vraga, nitko iz njezinog tima nije tada bio uz nju, osiguranje samog turnira nije bilo na razini i taj joj je čovjek prvi put prišao u tom restoranu. Počeo ju je opsesivno grliti, slikati se s njom, nije joj dao mira i ona je zvala upomoć mene i još jednog trenera iz tima. Uplašila se, naravno, nije joj bilo svejedno, a taj je čovjek pobjegao. No, onda kad ga je vidjela u publici neki dan u Dubaiju, jednostavno se slomila. Užas.”

No, s obzirom na to koliko dobro poznaje Raducanu, uvjeren je da će prevladati ovu situaciju i iz nje izaći kao pobjednica.

“Ispala je s turnira, sve ju je to potreslo, otišla je u kući u Englesku. Sigurno će se još pričati o osiguranju na turnirima, neće ostati samo na ovome, tražit će se neki odgovori i rješenja. Ali, uvjeren sam, jer poznajem Emmu otkad je bila klinka, da će se vratiti još jača. Kakva je to glava! Ona je rođena šampionka i to će uskoro dokazati. Muchova je danas među najboljim tenisačicama na svijetu, a Emma je nakon svega što joj se dogodilo, zamalo izvukla taj meč, bila blizu u oba seta, presudili su detalji. Nećemo dugo čekati da počne osvajati turnire i vrati se u teniski vrh.”, zaključio je Kelečić.