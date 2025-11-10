Tragedija na Finalsima u Torinu, dvojica muškaraca preminula

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Images

Drugog dana ATP Finalsa u Torinu dvojica su muškaraca preminula nakon što im je pozlilo u dvorani ili u njezinoj blizini.

Kako izvještava Gazzetta dello Sport, muškarcu u dobi od 70 godina pozlilo je u navijačkom selu Piazze d’Armi, u blizini Inalpi Arene koja ugošćuje završni turnir osmorice najboljih tenisača svijeta.

Drugi muškarac, osam godina stariji, bio je na tribinama tijekom meča Taylora Fritza i Lorenza Musettija. Također mu je pozlilo.

U oba je slučaja intervenirala hitna liječnička služba koja je pokušala reanimirati unesrećene. Dvojica muškaraca prevezena su u obližnju bolnicu u kritičnom stanju, ali su nažalost preminuli netom nakon prijema.