Swiatek preotela trenera francuskom tenisaču? ‘Nikada nisam čuo da se ovako nešto dogodilo’

Odluka Ige Swiatek da za trenera izabere Francisca Roiga, jednog od članova stručnog stožera Rafaela Nadala tijekom cijele njegove karijere, iznenadila je mnoge, ali najviše Giovannija Mpetshija Perricarda, čiji je trener dotad bio Španjolac.

“Nikada nisam čuo da se ovako nešto dogodilo. Nije me ni nazvao da mi kaže da mi više neće biti trener. To sam saznao od svog menadžera. Vrlo iznenađujuće i razočaravajuće.”

Perricard ima 22 godine, trenutačno je 57. na svijetu, a bio je i 29. Visok je 201 centimetar i tu visinu odlično koristi za razoran servis. Nije pogrešno reći da vjerojatno ima najbolji početni udarac među aktivnim igračima, a sigurno je da će ga još dodatno unaprijediti.

Suradnju s Franciscom Roigom započeo je prije otprilike mjesec dana. Španjolac je prije toga nekoliko mjeseci radio s Emmom Raducanu, a jedno vrijeme i s Matteom Berrettinijem.

“Dogovor je bio da radimo do kraja sezone na travi”, objašnjava Perricard novinaru „L’Équipea“.

“Ali on je nakon Miamija odlučio prekinuti. Dotad je sve išlo dobro, dogovorili smo pripreme za zemljanu sezonu u Španjolskoj. Vjerovao sam njegovim riječima, imao sam povjerenja da će mi donijeti napredak.”

Francuz ne skriva koliko je razočaran:

“Srušiti sve to tako naglo zaista je sramota. Nikada nisam vidio da je netko tako nešto napravio, ali to će za mene biti dobra škola.”

Iako Perricard ne spominje Swiatek, jasno je da bi dio optužbi mogao ići i na njezin račun, jer je sigurno znala da mu je Roig trener.

“Snimke njihova zajedničkog rada brzo su se pojavile”, objašnjava kako je na neugodan način shvatio da mu je trener na drugom zadatku, a da ga uopće nije obavijestio o prekidu suradnje.

“Ne vjerujem da su se njih dvoje dogovorili u samo 24 sata”, uvjeren je da su se puno dulje dogovarali iza njegovih leđa.

Na pitanje zašto je Swiatek izabrala Roiga, koji ipak nije toliko zvučno ime u teniskom svijetu, odgovor nije teško dati. Četverostruka pobjednica Roland Garros priprema se za sezonu na zemlji u Nadalovoj akademiji, pa je logično da izbor padne na nekoga tko je već ondje – a vjerojatno ima i preporuku Rafaela Nadala.

Bivša svjetska broj 1 iz Poljske u dubokoj je krizi – pala je na četvrto mjesto, a nedavno je prekinula suradnju s Wimom Fissetteom, s kojim je radila nešto više od godinu dana.