Stigao je ‘Dvoboj spolova’: I Sabalenka i Kyrgios su samouvjereni!

AP Photo/ Fatima Shbair via Guliver

Najbolja igračica svijeta Arina Sabalenka i Australac Nick Kyrgios pred nedjeljnim popodnevnim „dvobojem spolova“ u Dubaiju u dobroj su formi, a oboje najavljuju pobjedu.

Dvadesetsedmogodišnja Bjeloruskinja, dobitnica četiri turnira, na predstavljanju je samouvjereno izjavila:

„Ja, tko bi drugi.“

Dodala je da se veseli izazovu, jer ga vidi kao priliku za nova iskustva i spoznaje, a Kyrgiosa je opisala kao nepredvidivog protivnika.

„Ovo je dobar trening za mene i važno je za djevojke da vide koliko smo snažne i izdržljive“, istaknula je.

Tri godine stariji Kyrgios, finalist Wimbledona 2022., posljednjih sezona zbog ozljeda više je vremena provodio u komentatorskim ulogama. Ove godine odigrao je pet mečeva, posljednji u ožujku, a na ATP ljestvici nalazi se na 673. mjestu.

„Dobro sam pripremljen i osjećam da ću pobijediti“, rekao je. Dodao je da će Sabalenki ponuditi nešto što još nije vidjela, a svoju prednost vidi u nepredvidivosti.

Dvoboj u dvorani Coca-Cola održat će se po prilagođenim pravilima: igrat će se na tri seta, ali s jednim početnim udarcem, a Sabalenka će imati igrište smanjeno za deset posto.

Događaj budi sjećanja na najpoznatiji „dvoboj spolova“ iz rujna 1973., kada je Billie Jean King sa 6:4, 6:3, 6:3 pobijedila Bobbyja Riggsa. Riggs je u svibnju iste godine pobijedio i Margaret Court, dok je 1992. Jimmy Connors pobijedio Martinu Navratilovu.