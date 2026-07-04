Slavni tenisač kritizira Đokovićev čudan potez: ‘Protivnik ga je razbijao, ne mora i on sam sebe’

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Nekadašnji svjetski broj jedan u parovima Jamie Murray smatra da su izljevi bijesa Novaka Đokovića u dvoboju s Arthurom Rinderknechom bili potpuno nepotrebni.

Rođeni brat bivšeg Đokovićevog rivala i trenera Andyja Murrayja ne razumije zašto se sedmerostruki prvak Wimbledona udarao po bedru u trenucima kada stvari nisu išle po planu.

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“To bi moglo ostaviti traga ujutro, sutra bi mogao zažaliti zbog toga. Protivnik ga je već dovoljno razbijaо, posljednje što mu treba je da sam sebe udara i dovodi u takvo stanje”, ocijenio je sedmerostruki osvajač Grand Slam turnira u muškim i mješovitim parovima za BBC.

Đoković se nakon dva vrlo dobra seta potpuno ugasio i upisao samo jedan gem u trećem, ali je nakon velike borbe uspio nadigrati Francuza poslije tri sata i četiri seta – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4). U borbi za četvrtfinale igrat će protiv Romana Safiullina, koji je iznenadio Joãoa Fonsecu i spriječio reprizu trećeg kola Roland Garrosa.