Serdarušić izborio polufinale Challengera u Austriji

Podijeli :

Foto Frane Hrabrov.

Nino Serdarušić i David Pichler nastavljaju svoju sjajnu suradnju. Nakon osvajanja Challengera u bugarskoj Sofiji krajem kolovoza, sada su u austrijskom Bad Waltersdorfu upisali dvije pobjede te su se plasirali u polufinale. Druga pobjeda na turniru stigla je došla je protiv španjolskog para Marija Mansilla Dieza i Bruna Pujola Navarra s 2-0 u setovima.

Prvi set je hrvatsko-austrijski par osvojio sa 6:1 da bi u drugom Španjolci pružili nešto bolji otpor, barem u vidu osvojenih gemova jer su Serdarušić i Pichler svejedno rano došli do breaka.

Na kraju su slavili sa 6:1, 6:4 te su u svom šestom zajedničkom meču došli do šeste pobjede. U polufinalu ih čeka težak zadatak, a Serdarušiću i poznat zadatak. Riječ je o donedavnim Hrvatima braći blizancima Mateju i Ivanu Sabanovu koji su nedavno debitirali za srpsku Davis Cup reprezentaciju.