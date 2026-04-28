Samo na SK: Ivaniševićev štićenik doznao protivnika u četvrtfinalu Madrida

Podijeli :

AgenciaxLOFx via Guliver

Ruska tenisačica Mira Andrejeva (WTA - 8.) postala je prva polufinalistica WTA 1000 turnira na zemljanoj podlozi u Madridu, gdje je u četvrtfinalnom dvoboju svladala Kanađanku Leylu Fernandez (WTA - 25.) sa 7-6 (1), 6-3.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj u kojem je Andrejeva došla do druge pobjede. Dva od ta tri dvoboja odigrale su u Madridu i Andrejeva je u oba slavila u dva seta. Prije tri godine je ulog bio manji, jer se radilo o meču prvog kola.

VIDEO / Prošlogodišnji finalisti Arevalo i Pavić brzo i sigurno do četvrtfinala Madrida

Andrejeva će u srijedu proslaviti 19. rođendan, za koji si je dan prije darovala polufinale u Madridu, što joj je najbolji rezultat na ovom turniru.

Suparnica će joj biti pobjednica dvoboja između najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinje Arine Sabaljenke, i Amerikanke Hailey Baptiste (WTA – 32.).

Sabaljenka je u lovu na četvrti naslov u Madridu, a Andrejevu je već dvaput pobjeđivala u Caji Magici: u osmini finala 2023. i u četvrtfinalu 2024.

Na Masters 1000 turniru tenisača poznat je prvi četvrtfinalni par, a čine ga Francuz Arthur Fils (ATP – 25.), kojeg trenira Goran Ivanišević, i Čeh Jiri Lehečka (ATP – 14.). Fils je za 90 minuta svladao Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja (ATP – 29.) sa 6-3, 6-4, a potom je Lehečka iznenadio Talijana Lorenza Musettija (ATP – 9.) i pobijedio ga sa 6-3, 6-3. Čeh očigledno ima pravu taktika za Talijana, jer ga je svladao u tri od njihova četiri međusobna dvoboja.

Filsu je ovo prvo četvrtfinale u Madridu, dok je Lehečka bio polufinalist prije dvije godine.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.