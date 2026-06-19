Samo na SK: Fritz u trileru nadigrao Sheltona za polufinale Hallea

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AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake via Guliver

Američki tenisač Taylor Fritz prvi je polufinalist travnatog ATP 500 turnira u njemačkom Halleu nakon što je pobijedio sunarodnjaka Bena Sheltona 6-7(5), 7-6(8), 7-6(3) u četvrtfinalu koje je trajalo dva sata i 45 minuta.

Bila je to repriza finala prošlotjednog turnira u Stuttgartu gdje je Shelton pobijedio 6-4, 2-6, 6-4 čime je osvojio premijerni ATP turnir na travnatoj podlozi u karijeri.

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Tijekom dva sata i 45 minuta dvoboja ovog petka nije se dogodio niti jedan break gem, a Shelton je bio sasvim blizu druge pobjede u nekoliko dana protiv Fritza. Nakon osvojenog prvog seta, u tie-breaku drugoga je vodio 4-2 te je kod 7-6 imao meč-loptu.

Fritz je spasio meč-loptu, potom je osvojio tie-break drugoga, kao i trećeg seta te se plasirao u polufinale gdje će igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju prvi nositelj Alexander Zverev, pobjednik nedavnog Roland Garrosa i belgijski tenisač Raphael Collignon.

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