Sabalenka: Bez dileme, Đoković je najveći igrač u povijesti tenisa

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Aryna Sabalenka, najbolja tenisačica svijeta, ubraja se među dobre prijatelje Novaka Đokovića, ali i među njegove navijače.

Bjeloruskinja nikada ne propušta priliku istaknuti što misli o kolegi iz Srbije.

“Bez dileme, Đoković je najveći igrač u povijesti tenisa”, rekla je Sabalenka u intervjuu za TNT Sport na TikToku.

“Tko je najbolja tenisačica protiv koje ste ikada igrali?”, glasilo je sljedeće pitanje.

“Jednom sam igrala protiv Serene Williams. Dakle Serena, a vjerojatno i Iga Świątek.”

Tko je bila njena najbolja partnerica u parovima?

“Elise Mertens.”

Najvažniji naslov u karijeri?

“Bože, Australian Open ili US Open. Ne mogu izabrati jedan – nasmijala se Sabalenka. U Melbourneu i New Yorku slavila je po dva puta. Na preostala dva Grand Slam turnira nema naslove.”

Najbolji meč koji je ikad odigrala?

“Protiv Ige Świątek prošle godine u Madridu.”

Najdraži turnir?

“Rim.”

S kojom bi slavnom osobom najviše voljela grati u paru?

“Ne postoji takva.”