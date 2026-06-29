Ružić saznala protivnicu nakon povlačenja Raducanu

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Hongbo Chen via Guliver

Hrvatska teniska reprezentativka Antonia Ružić (WTA - 61.), koja je u ponedjeljak trebala odigrati svoj prvi meč u Wimbledonu na terenu 1 All England Cluba protiv Emme Raducanu, nakon povlačenja najbolje rangirane Britanke iz turnira za suparnicu je dobila Latvijku Darju Semenistaju (WTA - 104.).

Ova 23-godišnja latvijska tenisačica je poražena u zadnjem kolu kvalifikacija od Ruskinje Gasanove (6-4, 6-2), ali je nakon odustajanja Raducanu od nastupa dobila priliku zaigrati u glavnom ždrijebu trećeg Grand Slam turnira u sezoni.

I njoj će, kao i 23-godišnjoj Međimurki, ovo biti debitantski nastup na travi All England Cluba u pojedinačnoj konkurenciji, u kojoj još uvijek nema pobjedu na Grand Slam turnirima. Debitirala je na prošlogodišnjem US Openu, baš kao i Antonia, a zaigrala je i u glavnom turniru ovogodišnjeg Australian Opena.

No, za razliku od Ružić, koja je u Roland Garrosu ostvarila svoju prvu pobjedu na Grand Slam turnirima, Latvijka još uvijek čeka na to ostvarenje.

Bit će to njihov prvi međusobni službeni dvoboj, a odigrat će se na terenu 17 uz prijenos na SK2.