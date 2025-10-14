Ružić ispala već na startu turnira u Ningbou

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije se uspjela plasirati u 2. kolo WTA turnira u Ningbou, bolja od nje bila je Veronika Kudermetova sa 6:3, 6:2 nakon sat i 21 minute igre.

Ružić je u glavni turnir ušla kao “sretna gubitnica”, ali nije iskoristila drugu priliku koja joj se ponudila u Ningbou.

Iskusna, 28-godišnja Kudermetova čitav je dvoboj odlično igrala na servis 22-godišnje Čakovčanke, u prvom setu je ostvarila dva “breaka”, prvog za 2:1, a drugog za konačnih 6:3, da bi i u drugom setu nastavila prijetiti u svakom servis-gemu naše igračice.

Kudermetova je u “breakom” na početku druge dionice povela sa 2:0, pa iako je Ružić odmah potom vratila izgubljeni servis, uslijedio je novi “break” Kudermetove za 3:1. Kod vodstva Ruskinje 4:1 Ružić je uspjela spasiti 0:40 i još jednu “break-loptu” suparnice te smanjiti na 4:2, ali pokazalo se kako to nije bila točka preokreta već samo odgoda poraza. Kudermetova je osvojila sljedeća dva gema i prošla dalje.

Bila je ovo četvrta pobjeda Kudermetove protiv Ružić u isto toliko međusobnih dvoboja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.