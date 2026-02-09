Ružić i dalje najbolja Hrvatica, Vekić sve bliže ispadanju iz top 100

Podijeli :

xMatrixxImagesx xMarkxCristinox via Guliver

Antonia Ružić ostala je najbolje plasirana hrvatska tenisačica na najnovijoj WTA listi, zauzima 66. mjesto nakon što se je popela za jednu stepenicu.

Petra Marčinko je ostala na 69. poziciji, a Donna Vekić je 97. nakon što je nazadovala dvije stepenice niže. Jana Fett je pala za pet mjesta i sada je 214. igračica svijeta, dok se je Tara Wurth zadržala na 228. mjestu.

Bjeloruskinja Arina Sabalenka uvjerljivo drži prvo mjesto, a slijedi ju Poljakinja Iga Swiatek. Treća je Kazahstanka Jelena Ribakina. Među prvih deset imamo dvije promjene, Ukrajinka Elina Svitolina je skočila za jednu poziciju i sada je deveta, a Ruskinja Ekaterina Aleksandrova probila se na deseto mjesto.

WTA lista:

1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.990 bodova

2. (2) Iga Swiatek (Polj) 7978

3. (3) Jelena Ribakina (Kaz) 7523

4. (4) Amanda Anisimova (SAD) 6680

5. (5) Coco Gauff (SAD) 6423

6. (6) Jessica Pegula (SAD) 6103

7. (7) Mira Andrejeva (Rus) 4731

8. (8) Jasmine Paolini (Ita) 4267

9. (10) Elina Svitolina (Ukr) 3205

10.(11) Ekaterina Aleksandrova (Rus) 3200

66. (67) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 933

69. (69) PETRA MARČINKO (HRV) 912

97. (95) DONNA VEKIĆ (HRV) 785

214.(209) JANA FETT (HRV) 340

228.(228) TARA WUERTH (HRV) 311