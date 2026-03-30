Ružić doživjela pad na WTA listi, dvije Hrvatice popravile plasman

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić pala je šest mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada zauzima 61. poziciju.

Pad i to do dva mjesta zabilježila je i Petra Marčinko koja je sada 78. tenisačica svijeta. Donna Vekić i Tara Wurth su ostvarile napredak, Vekić se popela sa 117. na 115. mjesto, a Wuerth sa 231. na 225. mjesto na ljestvici. Jana Fett je pala 16 mjesta is ada zauzima 227. poziciju.

Na vrhu ljestvice dogodila se manja promjena. prva je i dalje Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Jelena Ribakina, dok se na treće mjesto sa četvrtog popela Amerikanka Coco Gauff, a s trećeg na četvrto spustila Poljakinja Iga Swiatek.

WTA ljestvica, 30. ožujka:

1. (1) Arina Sabalenka (Bje) 11.025

2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8108

3. (4) Coco Gauff (SAD) 7278

4. (3) Iga Swiatek (Polj) 7263

5. (5) Jessica Pegula (SAD) 6243

6. (6) Amanda Anisimova (SAD) 6180

7. (8) Elina Svitolina (Ukr) 3965

8. (7) Jasmine Paolini (Ita) 3907

9. (9) Victoria Mboko (Kan) 3531

10. (10) Mira Andrejeva (Rus) 3121

…

61.(55) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1046

78.(76) PETRA MARČINKO (HRV) 890

115.(117) DONNA VEKIĆ (HRV) 707

225.(231) TARA WUERTH (HRV) 312

227.(211) JANA FETT (HRV) 308

