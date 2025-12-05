Antonia Ružić nadomak novog finala, bliži se i najboljem renkingu karijere

Podijeli :

VCG 111595440896 via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u polufinale WTA Challengera u francuskom Angersu.

Ružić je u petak u četvrtfinalu okrenula set zaostatka u pobjedi protiv Dominike Šalkove iz Češke 5:7, 6:2, 6:2. Treća je to pobjeda Ružić u četvrtom međusobnom dvoboju sa Šalkovom.

Antonia će u polufinalu u subotu igrati protiv Kamile Rahimove, rođene Ruskinje koja od ove godine zastupa Uzbekistan.

Ružić, druga nositeljica Angersa, ove je sezone osvojila dva ITF turnira (Trnava, Maribor), ali finale Challengera još nije igrala u karijeri. U tom francuskom gradu, na turniru vrijednom 100.000 dolara, postavljena je za drugu nositeljicu.

Ovom pobjedom Ružić će u poretku uživo napredovati do 73. mjesta i tako doći na samo tri pozicije od najbolje rangirane Hrvatice Donne Vekić koja je 70. Ako osvoji turnir, Ružić će imati najbolji renking karijere, 66. mjesto.