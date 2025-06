Gauff prekinula pobjednički niz sunarodnjakinje za polufinale Roland Garrosa

U američkom četvrtfinalnom obračunu 21-godišnja Coco Gauff svladala je 30-godišnju Madison Keys sa 6:7 (6), 6:4, 6:1 čime je prekinula ovogodišnji pobjednički niz na Grand Slam turnirima aktualne osvajačice Australian Opena i po treći put u karijeri izborila mjesto u polufinalu Roland Garrosa.

Iako je ove godine još uvijek bez trofeja, Coco Gauff je nedvojbeno u Pariz stigla u odličnoj formi, jer je bila finalistica WTA 1000 turnira u Madridu i Rimu, koji su prethodili drugom Grand Slam turniru u sezoni. Za razliku od nje, Madison Keys je nakon odličnog starta i osvajanja naslova u Adelaideu i Melbourneu na tvrdoj podlozi, na zemlji ostvarila skromnije rezultate, a najdalje je stigla u Madridu, gdje ju je u četvrtfinalu zaustavila Iga Swiatek.

Prvi današnji četvrtfinalni dvoboj je zbog kiše u Parizu morao biti odigran u dvoranskim uvjetima, sa zatvorenim krovom nad stadionom Philippe Chatrier. Iskusnija od dvije američke tenisačice bolje je ušla u meč i s dva ‘breaka’ prednosti povela 4:1. No, uslijedio je povratak Coco Gauff, koja je nanizala četiri gema i kod 5:4 propustila set-loptu. Keys je na kraju osvojila prvi set u ‘tie-breaku’ (8-6) i stekla značajnu prednost.

Ipak, gubitak seta nije ostavio trag na drugoj tenisačici svijeta. Nastavila je igrati u istom ritmu, odlično se branila i čekala malo kraću loptu za napad. To joj je donijelo prednost od dva ‘breaka’ i vodstvo 4:1. U sličnom scenariju kao u prvom setu, samo u zamijenjenim ulogama, Keys je uspjela doći na 4:4, ali ju je skupo koštao izgubljeni servis u devetom gemu. Do kraja meča je uspjela osvojiti još samo jedan gem, počasni u odlučujućem setu, u kojem je Gauff od 2:1 s četiri uzastopna gema došla do pobjede vrijedne polufinala Roland Garrosa, trećeg za nju u posljednja četiri dolaska u Pariz.

Tamo čeka pobjednicu dvoboja 18-godišnje Ruskinje Mire Andrejeve i 22-godišnje Francuskinje Lois Boisson, najveće senzacije ovogodišnjeg Roland Garrosa, koja je kao 361. tenisačica svijeta u svom premijernom nastupu na Grand Slam turniru došla do četvrtfinala.