Raducanu ipak otkazala nastup na Wimbledonu, Ružić ima novu protivnicu

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xMarkxGreenwoodx via Guliver

Ipak ništa od spektakularnog okršaja u All England Clubu.

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić trebala je u ponedjeljak igrati u prvom kolu Wimbledona protiv domaće zvijezde Emme Raducanu, no do tog dvoboja ipak neće doći.

Britanska tenisačica povukla se u posljednji trenutak s turnira zbog boli u potkoljenici desne noge, čime je otkazala nastup na svom Grand Slamu pred domaćom publikom.

Raducanu, 23-godišnja osvajačica US Opena iz 2021., odluku je donijela tek u nedjelju navečer, nekoliko sati nakon što je javno govorila kako je spremna za nastup. Ipak, posljednji medicinski pregled pokazao je da se manja ozljeda, koju je pokušavala sanirati proteklih dana, pretvorila u ozbiljniji problem.

Britanka je posljednjih dana imala poteškoća s nogom, zbog čega je trenirala pod ograničenjima. Iako je u subotu i nedjelju pokušala testirati spremnost na terenu, bolovi su se pojačali te je na kraju prelomila i odlučila ne riskirati pogoršanje ozljede.

Antonia Ružić dobit će novu protivnicu u prvom kolu kultnog turinra u All England Clubu.

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