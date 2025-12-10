Prižmiću se otvara put do naslova: Prvi nositelj otkazao nastup na Next Gen Finalsu

Podijeli :

(AP Photo/Jeff Chiu) via Guliver Image

Za tjedan dana krenut će ATP-ov Next Gen Finals, odnosno razvojni turnir za mlade tenisače. Tamo bi trebao nastupiti i hrvatski tenisač Dino Prižmić, a sada se čini da bi mogao biti i jedan od favorita. Naime, prije nekoliko tjedana nastup je otkazao branitelj naslova Joao Fonseca, a u srijedu je stigla vijest kako neće nastupiti ni prvi nositelj.

Riječ je o Jakubu Menšiku koji je i lani nastupio na turniru u Saudijskoj Arabiji te bi u odsustvu Fonsece bio glavni favorit za naslov. Međutim, Čeh je odlučio otkazati razvojni turnir kako bi se najbolje spremio za početak 2026. godine i prvi Grand Slam sezone Australian Open.

Njegovo mjesto na turniru zauzet će talentirani Nijemac Justin Engel, 187. na listi. Nijemac je ove godine igrao s Dinom Prižmićem te je upisao glatki poraz na Challengeru u San Marinu (6:2, 6:2).

Prižmić će na ovom turniru biti treći nositelj. Jedini bolje rangirani igrači od njega bit će Learner Tien i Alexander Blockx. U Jeddahu će još nastupiti Martin Landaluce, Nicolai Budkov Kjaer, Nishesh Basavareddy te Rafael Jodar.

Podsjećamo, na ovom turniru se igra po drugačijim pravilima. Igra se na tri dobivena seta, ali jedna dionica traje četiri gema i nema prednosti, nego se kod 40-40 igra odlučujući poen.

Natjecanje kreće 17. prosinca, a moći ćete ga pratit na kanalima Sport Kluba.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.