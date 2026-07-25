Matija Šmaguc europski prvak do 18 godina u streličarstvu

Hrvatski streličar Matija Šmaguc osvojio je naslov europskog prvaka do 18 godina u disciplini olimpijskog luka na EP mladih u Rimu.
Sedamnaestogodišnji član Streličarskog kluba Navaho do zlatne medalje stigao je nizom sjajnih nastupa, a u velikom finalu uvjerljivo je svladao Švicarca Noea Wengera rezultatom 6-0 (29-21, 27-23, 29-26), osvojivši naslov bez izgubljenog seta.
Na putu do europskog zlata Šmaguc je pobijedio Aitora Ramira Poleya (Španjolska), Nicolòa Mazzuolija (Italija), Davitij aBasiladzea i Armanda Durisa (Švicarska), prijepobjede u finalu protiv Wengera.
Ovim rezultatom Šmaguc je potvrdio pripadnost vrhu europskog mladog streličarstva. Iza njega su brojni naslovi državnog prvaka, državni rekordi, zlatne medalje sa Svjetskih dvoranskih kupova te naslov seniorskog dvoranskog prvaka Hrvatske.
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