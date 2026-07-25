Matija Šmaguc europski prvak do 18 godina u streličarstvu

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Photo Gregory Lenormand DPPI Media Panoramic via Guliver

Hrvatski streličar Matija Šmaguc osvojio je naslov europskog prvaka do 18 godina u disciplini olimpijskog luka na EP mladih u Rimu.

Sedamnaestogodišnji član Streličarskog kluba Navaho do zlatne medalje stigao je nizom sjajnih nastupa, a u velikom finalu uvjerljivo je svladao Švicarca Noea Wengera rezultatom 6-0 (29-21, 27-23, 29-26), osvojivši naslov bez izgubljenog seta.