Pratite na SK od 21: Čilić u Delray Beachu lovi 60. pobjedu protiv Amerikanaca

Juergen Hasenkopf via Guliver

Marin Čilić je na ATP 500 turniru u Dallasu izborio polufinale te se nakon skoro tri godine vratio u TOP 50. Putem je pobijedio dva Amerikanca te je došao do 59. pobjede protiv tenisača iz Sjedinjenih Američkih Država.

Čilić nakon dobrog turnira nije uzeo predah te je već idući tjedan iz Teksasa odletio za Floridu na ATP 250 turnir u Delray Beachu.

Tamo će Čilić igrati protiv sedmog nositelja Brandona Nakashime kojega je već jednom porazio, 2024. godine na putu do titule u kineskog Hangzhouu.

Meč Čilića i Nakashime treći je po rasporedu na glavnom terenu u Delray Beachu, a meč sigurno neće početi prije 20 sati i 30 minuta. Program otvaraju parovi, a zatim će na teren Sebastian Korda i Mackenzie McDonald.

Čilićev meč možete gledati na Sport Klubu 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.