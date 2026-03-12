Poljičak slavio u novom hrvatskom okršaju i izborio četvrtfinale u Poreču

Podijeli :

xClaudioxGärtnerx via Guliver Image

U drugom kolu ITF 15K prvog turnira Istarske Rivijere u Poreču Mili Poljičak je u splitskom derbiju bio bolji od Josipa Šimundže s 2-0 u setovima (7:6, 6:2).

Tako je Poljičak drugo kolo u nizu bio bolji od hrvatskog predstavnika. U prvom kolu bio je bolji od Emanuela Ivaniševića, sina legendarnog Gorana. S mladim Emanuelom, koji će ubrzo krenuti na koledž u Wake Forestu, igra i u konkurenciji parova gdje su u prvom kolu upisali tijesnu pobjedu.

Poljičak bolji od Ivaniševićevog sina na otvaranju Poreča Dvostruki Grand Slam pobjednik prozvao Filipa Krovinovića na Instagramu

Aktivan u parovima je i Šimundža s Marcom Majdandžićem (GER). Hrvatsko-njemačkom dvojcu su četvrtfinalni ogled predali Talijani Alessandro Coccioli i Felipe Virgili Berini. Kako se taj par križa s mečem parova Karlo Kajin (CRO) / Deni Žmak(CRO) protivFran Rakonića (CRO) / Dražen Petrović (BIH), sigurno je da će Hrvatska imati finalista u konkurenciji parova.

Kajin je igrao i u pojedinačnoj konkurenciji te je zaustavljen u drugom kolu sa 6:3, 6:3 od Tommasa Compagnuccija.